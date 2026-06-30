El espejo de la nueva empresa extremeña

La próxima semana entregaremos los Premios Empresario Extremeño del Año 2026. Tras más de tres décadas de trayectoria, los ganadores de los Premios Empresario Extremeño del Año 2026 dibujan, en conjunto, una imagen muy precisa de la Extremadura empresarial que está emergiendo. Atrás quedan esas primeras y balbuceantes ediciones de las que fui fedatario y testigo. Ahora el mundo empresarial extremeño no puede entenderse sin esta cita en el calendario. Los hombres y mujeres de negocios han hecho de este encuentro organizado por El Periódico Extremadura algo suyo. Y ahí reside gran parte de su éxito. La panoplia de ganadores de este año no puede ser más ilustrativa.

El máximo galardón a Andrés López y Jesús Nieto, de Vítaly, reconoce la capacidad de levantar desde Extremadura un grupo de referencia nacional en seguridad, salud laboral y bienestar corporativo. Especias del Sol representa la constancia de quienes han hecho de la empresa familiar una forma de permanencia, oficio e innovación cotidiana. El Encinar de Humienta simboliza la promoción de Extremadura desde uno de sus grandes patrimonios: la calidad agroalimentaria. Diamond Foundry incorpora una dimensión nueva: la alta tecnología industrial. Que desde Trujillo se fabriquen diamantes sintéticos confirma que Extremadura puede atraer proyectos de frontera. Ingulados, como Premio Pyme, encarna el valor de las pequeñas empresas que crecen desde el conocimiento. Y Carmen López Serrano, de Vegenat, como Directivo del Año, representa liderazgo, industria, salud y talento femenino al frente de una empresa que compite en un sector exigente y altamente regulado.

Todos ellos componen un retrato común: la nueva empresa extremeña es diversa, ambiciosa, arraigada e innovadora. Sabe de tradición, pero no vive de la nostalgia. Mira al mundo, pero no olvida de dónde viene. Y demuestra que Extremadura no solo tiene empresas que resisten, sino compañías capaces de abrir futuro. El próximo día 8 de julio la empresa mostrará músculo, demostrando que estamos ya en la senda del futuro que nunca abandonamos, por difíciles que fueran los tiempos.