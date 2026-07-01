Gladiador Rafa Nadal

Viendo el documental Rafa, de Netflix, Roland Garros parece por momentos la arena romana del Coliseo. De hecho, la serie podría haberse titulado Gladiador estoico. El estoicismo, esa rama filosófica grecolatina que invita a aceptar lo que venga y a trabajar solo sobre aquello que depende de uno mismo, encaja bien con la figura de Nadal. Debido a las lesiones, el tenista jugó durante años cada partido como si fuera el último combate de su vida. Más allá, nada.

Nadal llevó casi a rajatabla aquel lema asociado al temple de los antiguos gladiadores: «Nec spe, nec metu», ni esperanza ni miedo. Es decir, enfocarse en el partido sin quedar atrapado por el resultado. El poeta Ángel González le dio una vuelta de tuerca que todavía parece enroscarse mejor al carácter de Rafa: “sin esperanza, con convencimiento”.

Nadal fue un estoico hispano, como Máximo, el extremeño de ficción más famoso, gladiador y general de las legiones del Norte, moldeado desde niño por la exigencia casi espartana de su tío. “Levántate y actúa”, escribió Marco Aurelio, y Toni Nadal pareció llevar ese axioma hasta sus últimas consecuencias. «Languidece la virtud sin adversarios», dejó dicho Séneca, y Nadal lo ejecutó sobre la pista encontrando siempre la forma de competir contra Djokovic, Federer y contra su propio cuerpo.

Sobre todo, el documental muestra el amor propio de su protagonista, su carácter irreductible ante la desgracia. Nadal aparece como ese hombre que se vuelve honorable cuando el sufrimiento le da todas las excusas para rendirse y, aun así, elige mantenerse en pie. Su grandeza no estuvo solo en ganar, sino en seguir jugando cuando el dolor convertía cada victoria en una negociación íntima con el límite.

El estoicismo recorre también nuestra literatura y nuestro deporte. Está en Quevedo, en Vallejo, en esa manera de mirar la muerte sin agachar la cabeza. «¿Para sólo morir, tenemos que morir a cada instante?», escribió el poeta peruano. «Nadar sabe mi llama la agua fría», dejó Quevedo para convertir el amor en resistencia contra su propio polo. Todos ellos, de algún modo, endulzan el concepto de amor fati, el amor al destino.

Quizá la mejor prueba de ese carácter esté en Wimbledon, en aquel partido gigantesco contra Federer. Nadal pidió a su tío que no utilizara la lluvia como coartada cuando el encuentro se torcía. No quería esperanza externa ni excusas piadosas. Quería seguir dentro de lo único que dependía de él: competir.

Como en Los bravos, de Jesús Fernández Santos, el carácter es el destino. Y en Nadal, el destino tuvo forma de raqueta, de dolor contenido y de una obstinación antigua: caer, levantarse y volver a la arena.