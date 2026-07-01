El viejo mundo de los libros

El otro día le escuché a un youtuber defender las bondades de Reddit, la mayor red de foros de discusión del mundo. Su tesis era sencilla: en los tiempos de la IA, la inmensa información acumulada en Reddit cobra especial interés precisamente porque procede de personas, no de la inteligencia artificial. Ese ejemplo de factor humano como valor diferenciador frente a los nuevos tiempos me parece propio también del libro, un artefacto tan viejo como orinar de pie.

El libro transformó la Europa de Gutenberg (mediados del siglo XV). En volandas del papel, pasamos a ser un continente alfabetizado, científico, crítico, conectado. Con el libro impreso comenzaba la modernidad, los nuevos tiempos, lo nunca visto.

Pero el mundo ha cambiado y hoy el libro es ese amigo raro, demodé y carcamal que nos mira cansado desde las baldas de nuestra estantería (hablo de esos hogares heroicos en los que aún hay baldas y libros). Lo que antes era el emblema de la modernidad hoy está escondido bajo los fuegos artificiales de SpaceX, la computación cuántica funcional o el tartar de tomate inexistente con sombra de albahaca.

Entre tanta sofisticación, el libro—ese engendro elemental del pasado hecho de hojas y tinta— parece no tener quien lo quiera. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados? ¿Y si ese objeto comunicativo y cultural de toda la vida resulta ser el elemento humanizador que nos rescate de los microchips y de la demiúrgica ambición por colonizar Marte? ¿Y si el libro nos pone en contacto no con el futuro y los viajes astrales, tan lejanos e inasibles, sino con nosotros mismos? En fin, ¿qué pasa si el libro, al igual que Reddit, no tiene fecha de caducidad y, contra viento y marea,se ha propuesto seguir a nuestro lado para humanizarnos?

Nunca faltarán baldas y viejos libros que nos ayuden a explorar la condición humana, que en esencia es siempre la misma: ahora, en la era de Gutenberg o en la de las cuevas de Atapuerca.