Amores de verano

El verano es la estación de la juventud. Catorce, quince, dieciséis, esas edades a las que el estrés térmico no les chorrea frente abajo. Ellos, musculosos y perfumados, salen a remojar sus torsos en las piscinas locales. Ellas cuchichean en el poyete que hace de orilla, con las uñas esculpidas como el mármol de Cánova y melenas peinadas al milímetro. Unos y otras se dejan conquistar, sobre todo por los primeros visitantes que llegan, como cada año, con matrículas de otras provincias. Nada más cautivador que lo exótico.

Algunos, los más populares de la pandilla, estrenan el verano a besos, como en las películas antiguas. Apasionados entrelazan manos, piernas y lenguas, sin percatarse de quiénes les miran. Los adultos, remojados hasta la cintura y algunos tonos más blancos, fingimos no estar pendientes del espectáculo; por más que la imagen evoque las intimidades casi olvidadas de aquellos días eternos, cuando nosotros fuimos los protagonistas.

En estas vacaciones, sin embargo, la estampaamorosa que me ha conquistado ha sido otra.

Él caminaba detrás, sujetándola con un flotador —o churro— lila. Se parecía al cantante de Barricada: nariz aguileña, pómulos marcados y bandana cubriéndole la cabeza. Algunas canas rebeldes dejaban pasar pistas acercade su edad a la altura de las patillas. Ella, con el flotador sobre el pecho, movía los brazos sin apenas chapotear y se desplazaba con dificultad. Su rostro no escondía las molestias que sentía en alguna parte del cuerpo.

No había nada extraordinario en la escena y, sin embargo, costaba apartar la vista. Consciente de mi mirada,la señora justificó su dependencia del artefacto lila: era la tercera operación de estómago. A la vez que se quejaba, instaba a su acompañante sujetarla. Él, que la había dejado a su merced desde que comenzó nuestra charla, le daba toquecitos al churro en la punta. Bastaba esa pequeña vibración para quese supiera a salvo, sin miedo a caminar contra corriente. El cuidadorme sonrió con una complicidad que me convirtió en parte de aquella ecuación, como si, por unos minutos,algo mío también la estuviera sosteniendo.

Sospecho que, dentro de muchos años, si algún recuerdo me viene sobre este verano, será el del flotador lila y la media sonrisa del viejo rockero. Ese hombre tramposillo que le guardaba la espalda ala mujer que quería para que pudiera, paso a paso, soltarse.