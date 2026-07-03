Avanzamos en igualdad

Han tenido que pasar 43 años.Ha tenido que hacerlo María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, para que la Administración, que ahora cuenta con más de 62.000 empleados públicos, de los que cerca del 70% son mujeres, tenga un Plan de Igualdad.

Este Plan de Igualdad no es una cuestión de estética, sino que es el cumplimiento de una obligación legal y moral que, durante demasiado tiempo se había ido posponiendo pese a que es una obligación que deben cumplir todas las empresas con más de 50 trabajadores.

Este Plan se ha trabajado como siempre hace el Gobierno de María Guardiola desde el diálogo y la participación, en la Mesa General de Negociación, trabajando con las organizaciones sindicales y contando con la participación de más de 8.000 empleados públicos.

La igualdad no es un slogan, es una forma de entender la vida, una forma de actuar y en el Gobierno de María se articula de manera firme y decidida, con hechos y avances sociales frente a quienes reparten los carnets de buenos y malos pero nunca pusieron una piedra para construir este camino.

89 medidas concretas que ponen a Extremadura a la vanguardia de la igualdad, con revisión de procesos de promoción interna para evitar cualquier penalización por maternidad, embarazo o cuidados de familiares.

Se incorporan herramientas tangibles como la ampliación del teletrabajo por necesidades de conciliación, el derecho efectivo a la desconexión digital y los permisos retribuidos para tutorías escolares o consultas médicas de familiares. A ello se suma la creación de salas de lactancia en centros de trabajo y el impulso de campañas internas para fomentar la corresponsabilidad real entre hombres y mujeres.

El plan también refuerza la protección frente a la violencia de género, con un protocolo interno específico que incluirá acompañamiento institucional, adaptación del puesto, teletrabajo protector y permisos retribuidos. Asimismo, se establece formación obligatoria para empleados públicos en prevención del acoso por razón de sexo, con mecanismos de detección y respuesta inmediata.

Otra de las claves será la transparencia. Se elaborarán informes periódicos para rastrear brechas salariales, el cumplimiento del acceso a puestos de responsabilidad o el uso real de las medidas de conciliación, entre otras medidas. Y todo ello estará supervisado por una comisión de seguimiento para garantizar que los compromisos no queden en papel.

Estamos viviendo un momento muy importante para Extremadura y, especialmente, para las más de 63.000 personas que sostienen cada día nuestros servicios públicos. El plan impulsado por la presidenta María Guardiola marca un antes y un después, pero también deja al descubierto una realidad incómoda: llega con 15 años de retraso desde la aprobación de la Ley de Igualdad en 2011. Precisamente por eso, era imprescindible actuar con ambición, rigor y resultados medibles.

Este plan no es un punto final, sino el inicio de una transformación necesaria. Extremadura da un paso firme hacia una administración más moderna, más humana y más coherente. Porque la igualdad no puede esperar más. Y porque avanzar en igualdad es, en definitiva, avanzar como sociedad.