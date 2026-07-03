La sanidad como negocio

A la gestión sanitaria le son inherentes los problemas. Gestionar un servicio tan esencial y que tiene miles de recursos humanos que ordenar, un servicio público al que se destina más del 40% del presupuesto autonómico cada año y que tiene como usuarios a la práctica totalidad de la población extremeña, parece lógico que su gestión no sea una tarea menor ni sencilla.

Partiendo del reconocimiento de la dificultad que entraña la gestión del sistema sanitario público, es necesario discutir qué modelo de gestión quiere aplicarse, pues contando con las mismas estructuras y los mismos recursos económico se puede gestionar de manera muy distinta la sanidad pública.

Uno que entiende la sanidad como un derecho que debe fortalecerse con gestión y el modelo contrapuesto, que la entiende como un negocio. Este cambio es al que estamos asistiendo en Extremadura.

Los Presupuestos de 2026 triplican el dinero destinado a derivaciones a la sanidad privada mientras la actividad ordinaria de los hospitales públicos desciende por decisión de sus gestores. Al mismo tiempo, se destinan más de 20 millones de euros a actividad extraordinaria anualmente, pagando por las tardes lo que debería resolverse con normalidad durante la jornada de mañana. Así se debilita el funcionamiento diario, aumentan los retrasos y se colapsan las urgencias hospitalarias.

Lo más preocupante es que ese enorme esfuerzo económico apenas consigue reducir las listas de espera. Se destina mucho más dinero público a la sanidad privada, pero los resultados siguen siendo decepcionantes. Un mal negocio para los ciudadanos. Un riesgo real para la sostenibilidad del sistema sanitario público.

De todo lo anterior, la Atención Primaria es el mejor ejemplo del deterioro que supone este nuevo modelo. Esperar entre once y doce días para conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en algo habitual. Hace unos años, solo ocurría en momentos excepcionales, pero hoy es la norma. Y cuando falla la Atención Primaria, acaba resintiéndose todo el sistema sanitario. No debemos normalizarlo, no lo es.

La guinda de este pastel, la hemos conocido esta semana cuando se ha hecho púbico que el exgerente del Servicio Extremeño de Salud, Jesús Vilés Piris, dirige ya un hospital privado en Cáceres. El PSOE ha pedido toda la documentación para comprobar que su incorporación cumple la legislación sobre incompatibilidades. Es una exigencia de transparencia, pero también un deber como oposición responsable en el parlamento regional.

Porque cuando quien ha dirigido la sanidad pública termina pocas semanas después al frente de un hospital privado que ha recibido derivaciones del SES que él mismo firmaba, las preguntas son inevitables y las dudas son razonables. La presidenta de la Junta tiene la obligación de responder y aclarar lo ocurrido.

En definitiva, la diferencia entre los dos modelos sanitarios es sencilla. Uno refuerza la sanidad pública, entendiéndola como un derecho de los ciudadanos que se paga con sus impuestos. El otro permite que se deteriore para justificar que cada vez más recursos públicos acaben alimentando el negocio privado.Y cuando la salud empieza a medirse en términos de rentabilidad, quienes dejan de ganar son siempre los pacientes.