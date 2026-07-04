La fusión es de valientes

Esta semana hemos conocido cómo todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Don Benito votaban a favor de enterrar el proyecto de fusión con la vecina Villanueva de la Serena. Este proyecto de fusión levantó muchísimas expectativas e ilusión, sobre todo en un momento histórico en el que lo que se lleva es todo lo contrario. No puedo negar que también levantó controversia y resquemores, hasta yo misma me preguntaba por qué no se explicaba con más transparencia cuestiones que podrían resultar negativas de la fusión y de las que nadie hablaba, como por ejemplo las licitaciones públicas para las pequeñas empresas y autónomos.

A toro pasado es mucho más fácil señalar los errores pero es incuestionable que en este proceso hubo cosas que se hicieron mal y otras rematadamente mal. En el primer bloque yo añadiría esa falta de transparencia y pedagogía sobre los pros y contras y una determinación desmesurada por el SÍ a la fusión desde las instituciones públicas que eran jueces y parte del proceso. En el bloque de lo que se hizo rematadamente mal fue sin duda la elección del nombre que no conectó con el sentimiento de la gente y yo creo que fue la puntilla final para muchos, también la consulta que se realizó con aquel conteo a puerta cerrada y que suscitó más dudas que certezas.

Reconozco que el proceso tuvo sus luces y sus sombras que acabaron por volverse absoluta oscuridad cuando quien ganó la alcaldía de Don Benito (ese pacto entre Siempre Don Benito y el PP) tenía muy claro que el expediente de fusión había que meterlo en un cajón y olvidarse de él para siempre. Es curioso ver ahora cómo el PSOE se ha unido a ese sentimiento de derrota, no sabemos si por táctica electoral o porque piensan que cualquier cosa que huela al señor Gallardo mejor enterrarla bajo siete llaves.

Aunque para la política institucional este proyecto esté muerto no lo está para parte de la sociedad civil. Sé que hay muchos calabazones que se niegan a creer que quienes sólo pensaban en sus propios intereses (muchos grandes propietarios o rentistas) o justificaban el NO por un sentimiento de identidad localista, se salgan al final con la suya. Mucha gente quiere seguir peleando por un proyecto que miraba al futuro y daba esperanzas a los jóvenes que veían cómo quizás hacer las maletas no era la única salida. Un proyecto que simplemente venía a poner las mimbres de lo que ya son dos pueblos que comparten hospital, carreteras, empresas, familias y a los que solo separan unos escasos kilómetros.

Don Benito Villanueva de la Serena merece otra oportunidad porque para cambiar el destino hay que ser valientes.