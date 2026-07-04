Guerras interiores

No he logrado recordar cómo llegué a la novela Pastoral iraquí, de Basilio Baltasar (Palma de Mallorca, 1955), publicada por primera vez en 2013 por Alfaguara, y que acaba de reeditar la editorial asturiana KRK, en su exquisita colección Tras 3 Letras, al igual que otros libros recientes del escritor balear, como El intelectual rampante,El Evangelio según San Goliat (2023) o Crítica de la razón maquinal (2024). Al contrario que mi hermano, tengo mala memoria para los detalles (salvo excepciones), y lo que me queda, de tanta lectura, es la impresión, la resonancia, buena o mala.

La impresión de Pastoral iraquí fue poderosa por la potencia de sus personajes a los que, como en Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, la guerra enfrenta con sus demonios: el atormentado coronel Merola, el díscolo pero lúcidosoldado Arnal “el Rojo”, el perturbado forense, el capellán o el enigmático capitán que ejerce de testigo y narrador, todos ellos viven en la extrañeza de estar “en tierra hostil” (como el título de la excelente película de Kathryn Bigelow sobre la guerra de Irak) conviviendo con la “nobleza resignada” de los iraquíes y haciendo el trabajo sucio de los estadounidenses, lo que acaba poniendo en ebullición las guerras íntimas que cada uno incubaba en medio de una tierra que, pese a su aridez, rezuma religiosidad y misticismo, no en vano el mítico Edén se hallaba en el territorio de la actual Irak.

El personaje más fascinante es, para mí, el intérprete Massoud, que hace de puente entre ambos mundos, el de los militares españoles y el de los invadidos iraquíes, con una trágica historia de profesor represaliado por Sadam Huseiny una dicción asombrosa que reproduje hace años, como homenaje a esta novela, en mi obra La Pasión de Rafael Alconétar (secuencia 107, por si alguien quiere comprobarlo).

En estos tiempos en los que vuelve a ensalzarse la militarización, la peripecia que narra Baltasar, tanto de los derrotados como de los supuestos vencedores, pone en evidencia que bajo la gallarda apariencia de uniformes y condecoraciones lo que se cubre son los hechos más turbios y perturbadores, las imágenes de muerte y podredumbre que acompañarán a los que las presenciaron de por vida. Todo ello, al contrario de la típica novela bélica que pretende ser realista y solo logra ser ramplona, narrado con un lenguaje de gran belleza.