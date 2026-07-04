Hay "ecologistas" no subvencionados, para conocimiento de Vox

VOX mete en el mismo saco a todos los que, de una forma u otra, nos dedicamos a defender el patrimonio natural de Extremadura, y eso, en modo alguno, es así.

Hay entidades “ecologistas” que reciben subvenciones de las distintas administraciones, y están en su derecho de hacerlo si cumplen con la normativa legal que regula estas ayudas.

Hay entidades, como FONDENEX, que no ha recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, ni de ninguna otra administración pública, ni de empresas del sector eléctrico, precisamente para preservar nuestra independencia. En FONDENEX no hay liberados y todos sus directivos y colaboradores viven de sus respectivos trabajos y profesiones, lo que no pueden decir muchos políticos y sindicalistas

Los que sí están bien subvencionados son partidos políticos y sindicatos, tanto de clase como agrarios. El Sr. Sánchez Ocaña ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio. Su demagogia es realmente triste y demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad de las asociaciones conservacionistas.

Quienes estamos en FONDENEX hacemos nuestra actividad de forma totalmente altruista y nuestro fin es que el hombre viva en el mejor medioambiente posible, porque con aire y agua contaminados, con tierras envenenadas con plaguicidas, etc… la vida del ser humano no es posible.

Los conservacionistas no queremos conservar el campo mejor que los buenos agricultores, que los hay, y muchos, pero al menos, igual. Pero también hay malos agricultores, y esos sí son un peligro para todos: son los que derrochan el agua, los que emplean productos químicos peligrosos para el suelo y las aguas freáticas, los que utilizan carbamatos, los que queman restrojos, los que favorecen procesos erosivos y fomentan la desertificación. A estos, totalmente de acuerdo en cero subvenciones.

*Francisco R. Blanco Coronado

Presidente de FONDENEX / Médico ginecólogo