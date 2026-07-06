El peso de la cruz

No hay ninguna duda de que, la historia de las cruces de los caídos en nuestro país, es que son monumentos que rememoran la victoria de la Guerra Civil que, en 1936, enfrentaron en España a dos bandos, los de la izquierda y los de la derecha, bandos que había incluso dentro de las propias familias y que convirtió a esa maldita guerra en una guerra fratricida, que hizo que se enfrentaran hermanos contra hermanos e incluso padres e hijos que pertenecían a distintos bandos dentro del mismo seno familiar. Eso es lo que significa la Cruz de los Caídos de mi pueblo y lo que significa también la Cruz de los Caídos de Cáceres.

La dictadura de Franco ordenó construir estas cruces como símbolo de la victoria de una horrible guerra y, en concreto,la Cruz de los Caídos de Cáceres fue inaugurada el día 10 de mayo de 1938 por Pilar Primo de Rivera, y se convirtió en el primer monumento franquista erigido para simbolizar la victoria de la guerra. Y ése era su significado cuando se construyó y así permaneció durante los largos cuarenta años de la fatal dictadura que sufrimos. Ver una cruz, año tras año, simbolizando la victoria de una guerra no resultaba fácil para los que la perdieron, lo mismo los que mirábamos hacia la Cruz de mi pueblo, como los que la miraban en Cáceres, o como en todos los pueblos y ciudades de España.

Afortunadamente, la llegada de la democracia trajo, además de otras muchas cosas buenas, importantes cambios en la percepción de este símbolo en los pueblos de nuestro país, porque cuando los jóvenes quedaban en el punto de encuentro de la Cruz, en mi pueblo o en Cáceres, no sentían terror por haber perdido la guerra unos, ni ínfulas de victoria por haberla ganado otros. Tanto para los perdedores como para los ganadores el símbolo de la Cruz de los Caídos perdía su simbología y significado. Y no me refiero a que ahora, 80 años después, había que mirar a la Cruz como símbolo de los caídos de ambos bandos y no sólo los caídos de los ganadores. Ni siquiera eso. La Cruz había dejado de significar, para la inmensa mayoría, algún recuerdo de victoria o de derrota. Había comenzado a formar parte del mobiliario urbano, sin más.

La maldita dictadura que vivimos después de la guerra, alargó una posguerra que,aún hoy, dura, aunque nos cueste reconocerlo. Por eso nos duele, todavía tanto, el himno y los colores de la bandera. Las dos Españas que muchos escritores de la Generación del 98 utilizaron para referirse a una España, anclada en el pasado, y otra que se abría a Europa ensalzando los valores liberales y de modernización, parecen todavía adivinarse en algunas mentes que no quieren ni desean sobreponerse al pasado y progresar en un futuro nuevo.

Desgraciadamente la guerra que sufrieron nuestros abuelos y nuestros padres todavía no ha acabado si, cuando vemos la Cruz de Cáceres, seguimos viendo una simbología en ella, cualquiera que sea. Hay tanta rabia contenida todavía, por ambos bandos que, a pesar de los años que han pasado, lo que vendemos, a voces, a Europa y al mundo entero, es que los que ganaron aquella maldita guerra, no supieron ganarla y los que la perdimos no supimos perderla. Por eso, creo que, al mirar a esas cruces, más vale que olvidemos la razón por la que se levantaron y las tengamos presentes, únicamente, para no olvidar nuncalo que de verdad significa la terrible sinrazón de las guerras.