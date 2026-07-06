Valdecañas, ¿Sentido común?

¡Papá podemos ir todavía a nuestra casa de Valdecañas? Si hijo, aún podemos ir, pero no sabremos si pronto tendremos que dejar de ir. Papá ¿Por qué? Hijo, porque puede ser que la derriben. Así discurren 18 años desde el inicio de la construcción hasta el momento actual, con sentencias, recursos, contrarecursos, decretos... Y no sólo es que hayan transcurrido 18 años, sino que pueden transcurrir otros 18 años más sin saber si se derriba o mantiene el resort de Valdecañas.

Lo último de todo este proceso ha sido que la Junta de Extremadura ha aprobado el Decreto 1189/2025 para ajustar, por medición de cartografía digital, los límites de 39 ZEPAs con el objetivo de corregir errores anteriores. A resulta de este decreto, el resort de Marina Isla de Valdecañas ha quedado fuera de la ZEPA. Dos asociaciones recurrieron este decreto, y en fechas recientes, el TSJEx ha admitido a trámite el recurso de forma cautelar. El TSJEx ha incurrido en un incidente de nulidad al tramitar su resolución a los medios de comunicación antes que a las partes. Esta irregularidad ya ha sido recurrida por las partes.. En definitiva pérdida de tiempo ¡¡más tiempo!! Seguro, porque admitido el recurso las asociaciones volverán a plantear uno nuevo.

Cierto es que el resort incumplía alguna norma que impedía construir en la ZEPA, pero el Gobierno de la Junta de Extremadura lo consideró como un Proyecto de Interés Regional e interpretó que sí se podía construir argumentando que sería como una manera de atraer un turismo de élite a nuestra región, tan necesario en aquellos años; inversiones para el desarrollo de la zona y consiguiente creación de puestos de trabajo. El resort contaba con un hotel, campo de golf y viviendas. En definitiva, es la Junta de Extremadura la que autoriza la construcción y por ello, si en algún momento se derribara el complejo, el costo del derribo recaería en la Junta, es decir en todos los extremeños.

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se han manifestado a favor del derribo. El TSJEx en contra, al entender el perjuicio que acarrearía su demolición por los ripios y escombros - miles de toneladas - que podrían producirse, y el coste económico elevadísimo que conllevaría retirarlos. Las leyes se tienen que cumplir pero a veces las decisiones judiciales aplican inflexiblemente la norma y puede que no tengan en cuenta los problemas que se producirían al aplicar rigurosamente los preceptos. Supremo y Constitucional así lo hicieron mientras que el TSJEx aplicó lo que jurídicamente se conoce como ‘Sentido jurídico común’. La asociación ADENEX denunció en su momento el complejo, pero retiró la denuncia al entender que se producirían más daños que beneficios. En ambos casos primó el sentido común.

Si el objeto fundamental de los dos tribunales superiores, al ordenar el derribo, es mantener una zona en su estado original, y en el momento actual, oídos catedráticos de Universidad, profesionales, expertos ambientalistas y agentes forestales, se considera que Valdecañas tiene ahora mayor biodiversidad que antes de construir, surge la duda ¿Derribar o mantenerlo? Es cierto que se incumplió una norma pero si el objetivo final de derribar es devolver el complejo a su estado original y ahora está mejor, resulta fácil deducir que el derribo es contrario al objetivo que se pretendía conseguir

Ecologistas en Acción es la única asociación que actualmente mantiene la denuncia al considerar que antes estaba mejor, aun siendo conscientes que la zona era un basurero y que si se derriba el complejo, no solo se tendrán que eliminar las toneladas de ripios que se produzcan, habrá, además, que volver a plantar las 43 hectáreas de eucalipto que existían en su momento y volver a tirar las lavadoras, máquinas, ropa, escombros, basura y estiércol. ¿Puede prevalecer el sentido común en todas y cada una de las partes? Reúnanse todos. Que los ecologistas retiren la denuncia y exijan como contrapartida todo tipo de actuaciones ambientales, tanto en Valdecañas, como en el resto de la región, y se ponga fin a todo este entramado que la inmensa mayoría de la población no llega a entender. Siendo además mayoritariamente partidaria de que no se derribe el complejo.

Hago un llamamiento público a Junta de Extremadura, propietarios, ayuntamientos, afectados y Ecologistas en Acción a sentarse en una mesa, dialogar, expresar opiniones, exigir lo que se tenga que exigir y llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura y de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región.

*Cipriano Hurtado Manzan, exsecretario general de ADENEX y presidente de la ZEPA de Sierra de San Pedro