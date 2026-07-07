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Opinión | Zona Zero

Juan José Ventura

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Enrique Baltar y el periodismo sin algoritmos

Con Enrique Baltar se pierde una forma de entender el oficio basada en el dominio del lenguaje y en la pasión por estar al cabo de la calle para contar historias

Enrique Baltar en la hemeroteca de El Periodico Extremadura

Enrique Baltar en la hemeroteca de El Periodico Extremadura / Francis Villegas

Un viejo aforismo de la profesión dice que un periodista solo es noticia cuando publica un libro, le dan un premio o fallece. Es fruto de una concepción del oficio muy alejada de la tendencia a la ‘vedetización’ actual, de los tiempos en los que el informador era un mero vehículo de transmisión entre los hechos y la sociedad, sin más personalismos ni protagonismos. La pérdida de Enrique Baltar Ruiz, decano de los periodistas cacereños, me ha retrotraído a esa era en la que el lenguaje era la verdadera (y única) herramienta de trabajo, y los profesionales se distinguían por su dominio, como auténticos amanuenses de la palabra. Ahora todo aquello ha quedado subsumido por el culto al like y al tiránico algoritmo de Google.

No tuve la suerte de compartir con Baltar mesa de redacción, pero sí varios encuentros en los que su magisterio y bonhomía se hicieron patentes. Los periodistas de su época, los que trabajaron en el Palacio de La Generala -sede de este diario desde 1923 a 1973-, eran en muchas ocasiones pluriempleados, como fue su caso. Si ya es complejo ser periodista a tiempo total pueden figurarse lo que supone trabajar por la mañana de funcionario y, por la tarde, realizar labores reporteriles. Además, el oficio se concebía entonces como un meritoriaje permanente desde las labores más esenciales, recorrido que realizó su hijo Enrique, del que aprendí los secretos de la composición de textos y la distribución de blancos en las páginas.

Recuerdo que Baltar padre me contó que con motivo del Festival Folclórico Hispanoamericano en Cáceres había entrevistado a la hija de Manuel Fraga y los entresijos de aquella exclusiva. Lo hacía poseído por la fiebre que nos imbuye a todos los que gustamos de contar historias. Él brilló siempre por sus crónicas de sociedad, pero a mí personalmente me gustan sus informaciones taurinas, en las que demostraba profundo conocimiento de ese mundo tan específico. Siento que con su pérdida damos un paso más a un territorio ignoto en esto de atrapar la realidad con palabras, en el que cada vez importa menos el léxico y más los ropajes, la ornamentación vacua y la inmediatez mal entendida. Aunque no fumo, me dan ganas de decir adiós al maestro con uno de sus proverbiales puros, que disfrutó con delectación hasta el último día.

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