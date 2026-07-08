Me acuerdo de mi hiperactivo padre en su pescadería, siendo él joven y yo apenas un niño, echando cuentas con un bolígrafo sobre un pliego de papel estraza para calcular cuánto debía cobrar a la cliente a la que estaba despachando. También recuerdo aquellas conversaciones en vivo que mantenía cada mañana con una periodista de la radio local, en las que comentaba con pasión los precios y las ofertas del día.

Pienso mucho en esas escenas de antaño, feliz de poder haber habitado ese mundo en blanco y negro. Los botijos que mantenían el agua fresca, el brasero bajo la mesa camilla, los vecinos en sus sillas de enea plantados en la acera durante las tertulias de verano, las botellas naranjas de butano, los partidos de fútbol en campos polvorientos… Quién iba a imaginar que con el paso del tiempo prescindiríamos de los teléfonos de disco colgados en la pared para llevar en el bolsillo un artefacto diminuto capaz de anotar texto, grabar voz e imagen, hacer cálculos, mostrar mapas o reproducir música. Quién iba a imaginar que prescindiríamos… de casi todo.

Durante sus últimos años, mi padre conoció algunos elementos de la tecnología incipiente. Nunca llegó a adaptarse, aunque lo intentó. Y, bien mirado, no sé cómo la inteligencia artificial o esas aplicaciones sin las que hoy no sabemos vivir podrían superar el tacto del papel estraza en el que él garabateaba hermosos números, las partidas de mus con los amigos en el bar de la esquina o los programas deportivos de José María García que escuchaba cada noche en un transistor a pilas.

Lo que más me fascina de la tecnología moderna es que hace resplandecer, por contraste, los días analógicos de mi infancia: aquellos en los que mi madre me cosía en su máquina Singer los bajos de los pantalones mientras yo me escapaba a los billares de Obispo Segura Sáez para apurar el cáliz de la vida.

Estuve allí entonces y ahora estoy aquí, feliz de poder contarlo.