Otros conquistadores

Hay palabras que en Extremadura tienen un peso especial. Una de ellas es "conquistador". Basta pronunciarla para que aparezcan Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa o Pedro de Valdivia. Hoy sus hazañas se analizan, se cuestionan o se reinterpretan según la sensibilidad de cada época. Pero hay algo que nadie les puede discutir, se atrevieron. Y eso, salvando todas las distancias, es exactamente lo que hace un empresario.

Porque emprender siempre ha consistido en lo mismo, abandonar la comodidad de lo conocido para adentrarse en un territorio lleno de incertidumbres. Antes eran océanos inexplorados, hoy son mercados cambiantes, competencia, inversiones, decisiones difíciles y esa permanente incógnita de si el esfuerzo encontrará recompensa. No desembarcan en Veracruz. Desembarcan cada lunes en su empresa. Ayer, además, desembarcaron simbólicamente en el escenario donde El Periódico Extremadura volvió a reconocer su esfuerzo

Decía un alcalde, con buen criterio, que extremeño es quien paga sus impuestos en Extremadura. Pues bien, extremeños, o quienes han decidido emprender y construir aquí su proyecto de vida, llevan siglos demostrando que el carácter que imprime esta tierra, también puede convertirse en un recurso económico. Quizá por eso Extremadura ha dado personas capaces de abrir caminos dentro y fuera de nuestra región.

Y también aquí, faltaría más. Ahí están muchos de los premiados ayer, ejemplo de que el talento empresarial no entiende de tamaño. Basta abrir cada mañana El Periódico Extremadura, decano de la prensa libre de esta tierra, para comprobar que detrás de sus páginas aparecen empresas que innovan, crean empleo y siguen creyendo en Extremadura. Y, junto a ellas, tantos empresarios anónimos que quizá nunca salgan en los libros, pero sostienen pueblos enteros levantando cada mañana la persiana. Porque el éxito empresarial rara vez es fruto de un golpe de fortuna. Se construye con constancia, con trabajo y con la capacidad de volver a empezar cuando las cosas no salen como uno esperaba

Vivimos tiempos en los que resulta demasiado fácil desconfiar del empresario, como si crear riqueza fuera una actividad sospechosa. Sin embargo, detrás de cada empresa hay mucho más que balances. Hay familias, trabajadores, innovación, impuestos que sostienen los servicios públicos y una apuesta decidida por el futuro.

Por eso los Premios Empresario del Año de El Periódico Extremadura, que a lo largo de tres décadas han distinguido a empresarios, pymes, emprendedores y proyectos que han contribuido al desarrollo económico de la región son mucho más que una gala.

Quizá la diferencia entre aquellos conquistadores y estos sea que unos ampliaron el mapa de España y los otros amplían cada día las oportunidades de Extremadura.Quizá ya no sea necesario cruzar el Atlántico para encontrar El Dorado, quizás siempre estuvo en Extremadura.

*Saturnino Acosta García es Vicepresidente de ANPE Extremadura.