Con ellos nunca va la cosa

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, bajo la anáfora “Yo no dije nada porque no iba conmigo”, arengaba a los afiliados extremeños a dejar de mirar a un lado y a denunciar y criticar públicamente al PP de Extremadura y al Gobierno de María Guardiola.

Pero, como buenos aprendices de fariseos, ellos exigen a los demás lo que no son capaces de aplicarse a sí mismos. Da igual que el cielo se caiga a pedazos o que la tierra se abra a sus pies con los escándalos de corrupción en el PSOE, ellos no dirán nada porque con ellos no va la cosa.

Esta semana hemos conocido un nuevo capítulo del libro gordo de las cloacas del PSOE. Y lamentablemente no será el último.

El empresario pacense Joaquín Parra, expresidente del C.D. Badajoz, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, que desde el entorno del PSOE se buscaba información comprometedora sobre jueces, sobre fiscales y sobre el PP de Badajoz. ¿Y por qué en Badajoz? Porque allí había una jueza que investigaba a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno.

Según este testigo, esas reuniones no se hacían en una oficina o en un despacho, sino que Leire, la fontanera, les citaba en un piso franco del PSOE en Madrid y allí, decía actuar en nombre de Pedro. Sí, de ese Pedro que ustedes están pensando.

Desde el PP exigimos, una vez más, que el PSOE de Extremadura de alguna explicación a los extremeños sobre este tema y otros tantos que enfangan la credibilidad y la honestidad de los socialistas extremeños. Les pedimos que, al menos, se expliquen en los casos de corrupción que afectan a Extremadura, porque de los casos nacionales, mejor ni los mentamos.

Pero no caerá esa breva. No habrá explicaciones. Sólo habrá silencio. Un silencio que los convierte en cómplices de la porquería y de la corrupción que, cada día más, obstruye las arterias de un PSOE que agoniza. Un PSOE al que ya no lo reconoce ni la madre que lo parió.

Y como ellos no se aplican su propia medicina, nosotros queremos que España se cure urgentemente de su enfermedad.

Y ante su silencio cómplice exigimos, por enésima vez, que se disuelvan las Cortes Generales y que se convoquen elecciones ya.