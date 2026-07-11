La política que viene: cuidar, crecer y ganar

Vivimos tiempos complejos para la percepción política. Nunca hubo tantos canales para comunicar y, sin embargo, pocas veces fue tan difícil conectar de verdad con la ciudadanía. Nunca se habló tanto de política y, al mismo tiempo, nunca fue tan evidente el cansancio de mucha gente ante la descalificación, la confrontación permanente y los circunloquios vacíos.

Por eso creo que es momento de reivindicar otra manera de entender la acción política: una forma más humilde, más útil y más pegada a la realidad de las personas.

La provincia de Cáceres afronta desafíos enormes: el reto demográfico, la transformación económica, la digitalización, la transición energética, la necesidad de generar oportunidades para la gente joven o el fortalecimiento de los servicios públicos. Son cuestiones demasiado importantes como para perder el tiempo en debates estériles. La ciudadanía espera soluciones. Y las soluciones nacen del trabajo.

Quienes recorremos esta provincia sabemos que la política útil consiste en escuchar, estar, acompañar y resolver problemas concretos. Por eso sigo creyendo en el valor del municipalismo y en la fuerza del territorio. Las grandes transformaciones empiezan junto a la gente, en los ayuntamientos, en las asociaciones, en las agrupaciones locales y en quienes conocen de verdad las preocupaciones de sus vecinos y vecinas.

La provincia de Cáceres son 223 municipios y siete entidades locales menores: 230 realidades distintas. Y entender esa diversidad es la primera obligación de cualquier proyecto colectivo que aspire a representar a la mayoría social. Necesitamos más presencia en el territorio y menos política de despacho. Más escucha y menos consignas.

Los próximos años deben construirse sobre tres verbos sencillos, pero fundamentales: cuidar, crecer y ganar. Cuidar nuestras organizaciones, nuestras instituciones y, sobre todo, a las personas. Crecer incorporando talento, juventud, experiencia y nuevas ideas. Y ganar para poder transformar, para mejorar la vida de la gente y para seguir construyendo una provincia con más oportunidades, más cohesión y más futuro.

Frente al mesianismo, trabajo. Frente al enfrentamiento, convivencia. Frente al pesimismo, esperanza. La provincia de Cáceres tiene futuro, y el futuro no se espera: se construye cada día.

*Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres