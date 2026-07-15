Siendo niños ya damos por hecho que todo ha de servir para algo: los patinetes, para patinar; los balones, para jugar; los cuadernos, para dibujar o escribir en ellos.

Tiene sentido, por tanto, que muchos escépticos se pregunten para qué sirve la literatura. No debemos juzgarlos. Si a mí me preguntaran para qué sirve la literatura y tuviera que incluirla en el grupo de lo tangible, al que pertenecerían -pongamos- un coche, un frigorífico o un despertador, diría que sirve para muy poco.

Ahora bien, enfocar la lectura desde un punto de vista tan pragmático es un error. Si bien todos los pingüinos son aves, no todas las aves son pingüinos; del mismo modo, no todo lo valioso tiene una utilidad práctica. Habría que unir la literatura a conceptos más vaporosos como la amistad, el amor, el honor o la decencia. En ese entorno más conceptual que palpable, tiene sentido apostar por la lectura: las grandes obras proporcionan placer, conocimiento y un espejo humano y social. Los grandes personajes -Madame Bovary, Raskólnikov, Huckleberry Finn, Anna Karénina, Werther, Papá Goriot- son seres de papel y de carne y hueso. Sienten, padecen, disfrutan y dudan igual que cualquier hijo de vecino.

Si tuviera la mala suerte de recalar en un campo de prisioneros donde solo pudieran salvar la vida los más pragmáticos, me abstendría de decirle a mis captores que soy un buen lector. Llevado por el instinto de supervivencia, afirmaría que soy electricista, mecánico o cocinero, aunque no sepa nada de electricidad, mecánica o cocina. Ahora bien, durante las turbias noches de barracones, haría todo lo posible por tener a mano un buen libro que me devolviera las caricias de la vida, aunque solo fuera durante unos cuantos minutos al día.

Así, pues, querido lector, si le preguntan para qué sirve la lectura, sea prudente y humilde y responda: «Para sobrevivir. Solo para eso».

Y con eso todo estaría dicho.

Francisco Rodríguez Criado es escritor.