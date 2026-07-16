Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Añádenos en Google

La pérdida de la sotana

La escritura pierde la sotana.

La escritura pierde la sotana. / Archivo

Hubo un tiempo en que la letra impresa poseía un prestigio extraordinario. Recuerdo las simples tarjetas de visita de mi padre, cuya tipografía transmitía una increíble sensación de rectitud, de probidad, de mesura. Lo impreso no era simplemente una forma de comunicación: era una forma de autoridad. Si algo aparecía en un libro, en un periódico o en un documento oficial, adquiría una consistencia especial. La imprenta no solo multiplicó los textos; multiplicó la confianza en los textos.

Durante siglos, la letra impresa disfrutó de una ventaja enorme: era escasa. Imprimir costaba dinero, requería infraestructura, correctores, editores, distribuidores. Antes de llegar al lector, una frase debía atravesar una serie de filtros. Eso no garantizaba que fuera verdad, pero sí que había sufrido algún tipo de control. Quizá el prestigio empezó a resquebrajarse cuando la abundancia sustituyó a la escasez. Cuando los ordenadores y las impresoras domésticas se abarataron. De pronto, cualquier persona podía hacerse sus propias tarjetas de visita o publicar en internet un texto con una apariencia tipográfica indistinguible de la de una enciclopedia.

La letra impresa perdió también prestigio cuando empezó a producirse a una velocidad incompatible con la reflexión. Antes, un artículo o un libro eran el resultado visible de una cierta lentitud. Hoy los textos aparecen por millones cada minuto. Incluso los robots escriben. La escritura ha dejado de ser un acontecimiento. Pero quizá el prestigio no haya desaparecido del todo, quizá se ha fragmentado. Seguimos respetando determinadas formas de escritura: una sentencia judicial, una receta médica, un contrato. Lo que ha desaparecido es la fe ingenua en que el mero hecho de estar impreso convierte algo en verdadero.

Tal vez el prestigio de la letra impresa comenzó a morir el día en que descubrimos que las palabras no eran la realidad, sino una de sus representaciones. Y quizá ahí ganó algo la escritura. Al perder el aura sacerdotal, se vio obligada a convencer por sí misma. Como las personas cuando se jubilan y dejan de impresionar por el uniforme o el cargo y ya solo les queda el carácter. Las palabras impresas han perdido la sotana, pero conservan, cuando son buenas, la capacidad de alterar una vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  2. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  3. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  4. El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
  5. Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
  6. El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
  7. La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
  8. Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Vídeo | La Virgen del Carmen procesiona en Cáceres

Tracking Pixel Contents