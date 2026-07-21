Gene: si se calla el cantor

«Si se calla el cantor calla la vida, porque la vida misma es todo un canto». Así reza una canción de Mercedes Sosa. La temprana y llorada desaparición de Gene García ha sido un mazazo para todos los que amamos la música. No voy a glosar, como ya han hecho muchos y muy bien, la trayectoria y el talento del artista extremeño. No me gustaría caer en los topicazos del blanco con voz de negro, ni tampoco puedo presumir de que lo conocí, pues solo hablé una vez con él y de forma tangencial cuando con Pepe Calero al piano cantó en los Premios Empresario Extremeño del Año You Are So Beautiful, un tema de Billy Preston que popularizó Joe Cocker.

Han pasado semanas desde que Gene fue despedido en una ceremonia llena de góspel, un género de inspiración espiritual, lleno de armonías y energía. Cuando un músico fallece se produce en el público un extraño estremecimiento. Es como si todos los buenos momentos y satisfacciones que han provocado sus interpretaciones nos parecieran aún más lejos, como si nos lo arrebataran de golpe. Están los discos, los vídeos, los recuerdos, pero son como agua entre los dedos.

Cuando escucho alguna grabación de Inlavables siento que vuelvo a los días felices de la explosión de música y talento que vivió nuestro país a finales de los ochenta. Fue una de las grandes bandas de blues nacida en el barrio de La Estación de Badajoz. La autenticidad era el sello distintivo del grupo, que contaba con esa voz, la inconfundible seña de identidad de Gene. Recuerdo sus conciertos en Radio 3 o la presentación de su ‘Troglodyte Style’ en la Sala Mercantil. Todo ese tiempo parece disiparse en la niebla de la vida y siento que ya no volveremos a ser los de entonces. De Gene me quedo su aparición en ‘Un país para cantarlo’, un maravilloso programa de la 2, conducido por Ariel Rot. Cantaba en la muralla de Badajoz, con la torre de Espantaperros al fondo un estándar del jazz. Solo le acompañaba un contrabajo. No necesitaba más para llenar el escenario.