Dos estrellas

Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial / EUROPA PRESS

Ya las tenemos y ya las están bordando en los nuevos trajes de nuestra selección. Son y serán, hasta que llegue la tercera, el recuerdo de la proeza que consiguió no solo nuestra selección, sino España entera.

Y como ocurriera dieciséis años antes, todo el país salió a la calle y la fiesta fue de todos, de este a oeste, de mar a mar.Durante unos días hemos dejado de ser extremeños, madrileños, catalanes o andaluces para ser, sencillamente, españoles.

Lo verdaderamente fascinante fue lo fácil que nos resultó unirnos pese a los graves intentos que vivimospara ser divididos. Y lo verdaderamente indignante es que algunos políticos, curiosamente en su mayoría del PSOE, cultivan el enfrentamiento como herramienta electoral, convierten cada debate en trinchera y activan el ventiladorpara esconder que ellos no son capaces de resolver los problemas de verdad.

Se confronta donde se podría pactar. Se levantan muros donde solo hay vecinos. Mientras La Roja construía un país en una noche, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años desmontándolo a base de enfrentar.

Gracias al Gobierno de P.S. tenemos un país donde la gente no puede comprar ni alquilar una casa, donde la inflación se come salarios y pensiones, donde los españoles no llegan a final de mes.

Tenemos un país donde el PSOE ha convertido en cloaca la mayoría de instituciones del Estado, y donde el Gobierno se enfrenta al poder judicial para defender a delincuentes.

Y si hablamos de Extremadura, aquí tenemos un PSOE que persigue cada logro y cada movimiento del Gobierno de María Guardiola para tratar de denigrarlo, menoscabarlo y desacreditarlo.

Lo hemos visto recientemente con la bajada del desempleo, que parece que no les ha parecido bien. O con la puesta en marcha de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, que la ven con malos ojos.

Gracias a la victoria de nuestra selección,España ha demostrado que es un país que valora el esfuerzo común, que pasea su orgullo sin complejos, que celebra la alegría compartida y que mantiene siempre activa la esperanza.

Nuestra selección nos ha enseñado que se gana sumando, que las generaciones se complementan, que el equipo importa más que el ego. Hemos visto a un país capaz de abrazarse en una plaza y de llorar a coro.

Esa unidad ha sido la prueba de que, cuando nadie tiene interés en dividirnos, los españoles sabemos estar juntos y sabemos emocionarnos juntos.