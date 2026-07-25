Un Mundial con valores

Les tengo que confesar que yo no soy muy futbolera pero que este Mundial lo he vivido intensamente, tanto que he llegado a subirme a la silla para cantar gol en algunos momentos. Qué tendrá el fútbol que emociona, nos hace vibrar y nos une tanto (aunque las emociones opuestas también se viven de manera intensa). El caso es que España ha demostrado mucho en este Mundial y no sólo hablo de talento deportivo, también de saber jugar con deportividad, con sentido de equipo, con humildad y con valores. Me siento muy orgullosa de cómo hemos ganado el Mundial y creo que ha sido un enorme ejemplo para todos y todas especialmente para las generaciones más jóvenes.

Quiero destacar además que la mayoría de países fueron en esta final con España, algo que creo que poco tiene que ver con nuestros maravillosos futbolistas, en especial nuestro querido Porro que casi era un desconocido y ha sido una de las estrellas del equipo. Creo que tiene que ver más con la bandera que está haciendo España por la defensa de los derechos humanos, de la paz, la denuncia del genocidio en Gaza, la apuesta por la regularización de las personas migrantes y la defensa de unos servicios públicos gratuitos y universales…Y todo eso también ganó con este Mundial.

Quien me diga que el fútbol no es político sabe que no está diciendo la verdad y para muestra un botón. Que Infantino le quitara la sanción de una tarjeta roja a un futbolista de EEUU por la llamada de Trump nos lo indica claramente o que Netayanhu y Trump apostaran porque ganara Argentina cuyo presidente el señor Milei está vendiendo sus recursos a potencias extranjeras mientras lleva a su población a niveles de pobreza extrema también tiene relación. No sólo ganó el mejor equipo, ganó el deporte que competía sanamente y los valores más humanos. Ganó el bien contra el mal.

Pero no puedo obviar algo que me preocupa mucho y cuyos efectos fueron desgraciadamente los mismos en los dos países que se enfrentaban en la final. En España las llamadas al 016, el teléfono de denuncia de las violencias machistas crecieron un 120,8% en las horas posteriores al Mundial y tres mujeres fueron asesinadas por los hombres con quienes mantenían o habían tenían una relación de pareja. Que existe un vínculo entre las celebraciones deportivas y la violencia de género no lo digo yo. Hay múltiples investigaciones al respecto en diversos países. Y es que al igual que estos eventos deportivos nos emocionan y nos hacen vibrar también hay una masculinidad que exhibe violencia y agresividad como forma de reconocimiento entre varones. Al igual que nos preparamos para posibles altercados urbanos durante estas celebraciones deportivas creo que es más que evidente que habría que preparse mejor para prevenir la violencia de género porque erradicarla supone tomar conciencia de todo lo que ella supone.

La violencia nunca debería ser parte del juego, ni dentro ni fuera de la cancha y España precisamente demostró en la final que se puede ganar de manera respetuosa, elegante y con valores humanos.