Si no estudias, no inviertas en bolsa

La semana pasada cené con un amigo y, durante la sobremesa, surgió la conversación sobre cómo años atrás había perdido un dineral en la bolsa. Gracias a las preguntas que le hice -siempre he tenido vocación de Sherlock Holmes-, pude concluir que no sabía casi nada de mercados cuando decidió invertir -yo diría “apostar”- cantidades enormes de dinero. Resulta comprensible que desde entonces no haya vuelto a poner un solo euro en el voluble mercado de valores.

De mi amigo paso al drama bursátil de Corea del Sur, donde 1,2 millones de personas -el 3,2 % de la población adulta- han sufrido recientemente las temidas margincalls: ese momento en que el bróker te exige ingresar más dinero porque las acciones que has comprado con deuda caen demasiado; si no lo haces, el bróker te cierra la posición con fuertes pérdidas.

Los surcoreanos se lanzaron al mercado como posesos, pidiendo préstamos a toda prisa, guiados por el FOMO (el miedo a perderse algo bueno) al ver al vecino ganar una fortuna con los beneficios estratosféricos de acciones de chips como Samsung y SK Hynix. Parecía que bastaba con comprar un ETF de inteligencia artificial para hacerse rico. Y así fue durante un tiempo. Pero incluso los caballos más veloces necesitan descansar del frenesí de Wall Street. Y cuando lo hacen, quienes llegan tarde a la carrera suelen pagar la factura.

Tanto mi amigo como esos 1,2 millones de surcoreanos han descubierto demasiado tarde que la bolsa no es un paraíso a nuestro servicio, un El Dorado que regala dinero fácil, sino un peligroso Mordor controlado por el maléfico Sauron que, en el peor de los casos, puede destrozar tus finanzas durante años. La única forma de salir victorioso es no dejándote llevar por la avaricia, sino por la sensatez y el conocimiento. Invertir en bolsa sin estudiar previamente el funcionamiento de los mercados es como intentar cruzar el Atlántico sin saber nadar.

Francisco Rodríguez Criado es escritor.