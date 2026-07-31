Cien días de gobierno y un presupuesto desesperado

Poco o nada tiene que ver el título de este artículo con el poema del chileno Pablo Neruda. Sin embargo, resume a la perfección lo que ha dado de sí este inicio de legislatura. Hoy, 31 de julio, se cumplen 100 días desde que María Guardiola fue investida presidenta en la Asamblea con los votos a favor de PP y Vox. Era el 22 de abril.

Desde entonces, han pasado muchas cosas en Extremadura y, de la mano de Guardiola, muy pocas han sido buenas. No lo dice el principal partido de la oposición, es un clamor que va asentándose en la calle. Pregúntenle, si no, a los extremeños y extremeñas que ahora deben esperar entre 12 y 14 días para que les vea el médico de cabecera. Pregunten a los 16.000 docentes que no ven dignificado sus sueldos, pese a las promesas de Guardiola, o a las 7.000 familias que vieron cómo hace un año sus hijos e hijas se quedaron en casa, sin clase y sin bus escolares, y a las cuales nadie hoy les garantiza que septiembre no se repita el mismo problema.

O que le cuente algún cerecero de las 4.000 explotaciones que hay en Extremadura qué les parece que no hayan recibido ayuda alguna del gobierno de Guardiola tras las borrascas de mayo. O, si prefieren, hablen con los ganaderos que ven cómo tienen que proteger a sus ovejas contra la lengua azul pagando una vacuna que antes eran totalmente gratuitas.

No le harán mejor balance de estos 100 días de Guardiola al frente de la Junta los 200 jóvenes que han sido despedidos y que trabajaban en la cooperación en Extremadura, los 56 empleados de los centros de transporte que hoy están en paro también o los familiares de los 805 extremeños y extremeñas que han muerto en este tiempo esperando ser valorados para recibir la Ley de Dependencia.

Y el colofón a estos 100 días se vivió el miércoles en la Asamblea. El rodillo ultra formado por PP y Vox aprobaron unos presupuestos históricos. Sí, históricos, pero porque nunca antes se habían rechazado todas las enmiendas de la oposición, todas; nunca antes se habían aprobado unas cuentas que van a durar poco más de un mes o nunca antes se había recibido tanto dinero del Gobierno de España, 4.700 millones de euros.

100 días después, Guardiola ya tiene unos presupuestos aprobados a la desesperada. Un ajuste contable, ficticio y falaz. Una mentira que materializa el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura, el peaje que ha tenido que pagar Guardiola y que convierte los postulados de Vox, no son sólo un discurso, sino en políticas que van a cambiar para mal la vida de los extremeños y extremeñas.

Isabel Gil Rosiña es portavoz del grupo socialista en la Asamblea