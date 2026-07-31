La palabra cumplida

María Guardiola es una mujer de palabra. Ya tenemos presupuestos para Extremadura. Estos presupuestos son un proyecto ambicioso y cargado de ilusión. Pero sobre todo son el cumplimiento de la palabra que María dio a los extremeños cuando juró su cargo: trabajar para su bienestar.

La aprobación de estos presupuestos nace del pacto de gobierno que está dando a Extremadura la estabilidad que se merece y que pidieron todos los extremeños.

Estos presupuestos están escritos de puño y letra de los extremeños, porque están apoyados por el 60% de los extremeños que confiaron en esta coalición de gobierno.

La presidenta María Guardiola ha sido capaz de transitar desde aquellas elecciones, que en octubre de 2025 tuvo que convocar por un bloqueo político. De allí nació un gobierno estable formado hace dos meses. Y hoy ya tenemos presupuestos. El nuevo Gobierno, la estabilidad, los presupuestos… todo coge sentido.

Además, estos presupuestos son también el cumplimiento de ese compromiso absoluto con los extremeños que María Guardiola tuvo en 2023: cambiar y transformar Extremadura. Hoy Extremadura es una tierra de oportunidades, una tierra de crecimiento económico que genera empleo.

Extremadura necesitaba un gobierno estable para tener el mayor presupuesto de nuestra historia: 8.854 millones de euros. Pero lo verdaderamente importante es en qué se va a traducir. Casi 3.340 millones se destinan a sanidad y dependencia con más médicos, mejor atención primaria y hospitalaria, más recursos para salud mental, mejoras en hospitales, centros de salud y consultorios, y un centro de referencia para pacientes con ELA. Con estos presupuestos seguiremos reduciendo las listas de espera para personas en situación de dependencia.

También destinamos más de 1.600 millones a educación para hacer posible que escolarizar a niños y niñas de 0 a 3 años sea gratis, para mejorar las condiciones de los docentes y para seguir modernizando los centros educativos y aclimatando las aulas.

Y, sin empresas, no hay empleo. Y, sin empleo, no hay futuro. Por eso el presupuesto para economía, empleo y transformación digital supera los 635 millones de euros.

Seguimos haciendo justicia fiscal y seguimos bajando impuestos. Extremadura es la región donde menos impuestos se están pagando de toda España, con el objetivo de seguir creciendo y generando empleo.

Y como queremos que nuestros pueblos se llenen de vida, vamos a seguir impulsando ayudas a la natalidad. No nos olvidamos del campo y destinamos más de 1.000 millones de euros a agricultura, ganadería y medio natural, con mayores partidas para seguros agrarios, salud animal, la seca o la lengua azul. Y por supuesto, contamos con mayor dotación y medios para la prevención y extinción de incendios.

Y vamos a seguir desarrollando nuestras infraestructuras, porque no solo se trata de unir lugares, sino de que las oportunidades y el bienestar lleguen a todos los rincones de Extremadura. Y para que los jóvenes puedan emanciparse, el Gobierno de María Guardiola lo pone fácil con medidas como el Aval Joven. Estamos viendo que en la política de Extremadura hay dos modelos muy claros. Uno es el de la política que construye a favor de Extremadura y de los extremeños, y el otro es el de quienes hacen política en contra del gobierno.

Llevamos meses sufriendo el ataque constante de la oposición, el no por el no. Y cuando lo que haces es ir contra el gobierno, en lugar de a favor de Extremadura, demuestras que no quieres aportar, sino frenar el crecimiento. Y nosotros no vamos a frenar esa hoja de ruta que está respaldada por el 60% de los extremeños porque estamos demostrando que Extremadura no tiene límites.

El autor es diputado del PP en Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Business Intelligence.