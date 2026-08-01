Quemados, otra vez

En agosto del año pasado publicaba yo en este periódico una columna titulada “Quemados”, a raíz de un verano trágico de incendios en España en general y en Extremadura en particular, con el devastador y larguísimo incendio de Jarilla.

Este año lo peor se lo están llevando, por el momento, las regiones vecinas: las dos Castillas y la Comunidad de Madrid, en lo que ha sido el mayor incendio de la historia de España. Hace unos días, César Nicolás, profesor jubilado de la UEx, compartía en redes sociales una foto del incendio nocturno que se veía desde el chalé que tiene en Majalhorno, a las afueras de Piedralaves. Poco después, se veía obligado a desalojarlo.

En Extremadura estamos alerta, pues quedan muchas semanas de riesgo alto por delante, aunque incendios ya ha habido unos cuantos, el mayor, por cierto, en Castuera, el pueblo de mi padre, y menores muchos, incluso el otro día presenciamos uno junto a la Ronda Norte, que obligó a cortarla. El hecho de que fuera tan visible, claro, facilitó que lo detectaran y apagaran enseguida.

Es cierto que este verano está siendo de un calor excepcional en toda Europa, pero también que esto no va a ir precisamente a menos y que no deberíamos resignarnos a que cada verano la noticia sean los incendios, que destrozan paisajes, patrimonios e historias de vida, y que agravan la despoblación pues desincentivan, aún más, el que la gente viva en pueblos pequeños o casas aisladas, con riesgo de verse acorralada por el fuego.

En este contexto resulta aún más escandaloso que el principal partido de la oposición siga rechazando el Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el gobierno, y que ha sido avalado por la comunidad científica. Ya el año pasado el PP lo rechazó, proponiendo a cambio una serie de medidas, entre las cuales la más comentada fue esa del “registro de pirómanos” que presentó Feijóo, orgulloso de su ocurrencia.

Lo normal sería sentarse a la mesa para apoyar algo que nos afecta a todos, y si acaso proponer algunas modificaciones.

Pero el PP sigue una políticade tierra quemada y no quiere dar la mano a Sánchez, pues está atado de pies y manos a quienes niegan que el clima esté cambiando, a la vez que, en lo que les compete, como en la Comunidad de Madrid, hicieron oídos sordos a sus propios bomberos, que ya en invierno pedían mayores medios para la prevención.

Mario Martín Gijón es escritor.