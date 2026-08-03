El tuitero del reino

La verdad es que no cabe en cabeza humana que, ante una catástrofe tan preocupante y seria, como los incendios que se han desarrollado estos últimos días en la Comunidad de Madrid y otras Comunidades adyacentes, haya alguien que pueda tuitear mensajes tan poco solidarios e impresentables como los que ha tuiteado todo un ministro del reino de España, Óscar Puente.

A nadie, aunque tenga entendimiento, pero carezca de conciencia, se le ocurriría semejante despropósito, ante una situación tan gravísima que tiene a cientos de miles de personas evacuadas de sus pueblos y ciudades de residencia, como también hemos visto ya en Extremadura este fin de semana.

Por eso pienso que este ministro, en realidad, no piensa lo que tuitea, quiero decir, que no está de acuerdo, en absoluto, porque no puede ser de otra manera, con las barbaridades que suele escribir en las redes. Creo que él se siente obligado a hacerlo porque ésa es su función por la que está ahí puesto y la razón por la que forma parte del gobierno, pero en absoluto está de acuerdo con lo que teclea, estoy seguro.

Me recuerda esto, un poco, a aquella tan magnífica película de los años 70, ‘Jesucristo Superstar’, que comentábamos en las aulas, donde cursábamos bachillerato, con un gran profesor que teníamos, Don Maurilio, y que sabía muy bien cómo abrir nuestras mentes de adolescentes.

En ella, el actor que interpretaba el personaje que hacía de Judas, Carl Anderson, le decía, o mejor le cantaba, a Jesús que a él no le gustaba aquello que veía, que a él no le apetecía hacer la función de Judas, el traidor del maestro, pero que Jesús sabía que alguien lo tenía que hacer y le había tocado a él ser realmente «el malo» de la película.

No le quedaba otra, y algo así pienso que le pasa al ministro que tanto tuitea. Tiene que hacer de dóberman, o de perro malo para atacar con barbaridades que a él solo no se le ocurriría escribir porque, en realidad, no las siente. Está obligado, por su función, a escribirlas y cuanto más graves, aparatosas, horribles e insultantes sean, mejor que mejor, y con más eficacia cumple su misión

Porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer leña de algo tan terrible como son los incendios. Es un tema tan serio y tan preocupante que hasta que los dirigentes de los países no se pongan a trabajar durante todo el año para hacerlos menos lesivos, no se podrá acabar, por lo menos en gran parte, con ellos.

No nos podemos empezar a preocupar de los incendios sólo cuando ya están en marcha. Hay que hacerlo antes, en otoño y en invierno, cuando hay que evitar que haya tanta suciedad en los bosques, tanto combustible, en definitiva, que luego convierte a los incendios en auténticos monstruos incontrolables que lo devoran todo.

Y no es cuestión de echarle la culpa al cambio climático y no hacer nada. Precisamente si ese cambio climático está haciendo que las temperaturas sean más elevadas cada año y que las olas de calor sean más intensas, con mayor razón habrá que afanarse en hacer una limpieza profunda que no le brinde combustible gratis a los fuegos que se produzcan, atizándolos más en su virulencia y fuerza.

Ya no hay jóvenes interesados en convertirse en pastores, para limpiar los montes con el ganado, como se hacía antes, conque tendrán, los gobiernos, que utilizar otros métodos alternativos para dejar los bosques limpios.

Así que, en lugar de hablar de los incendios en los meses de calor, cuando se producen, quizás tendremos que empezar a hablar de ellos en los meses de otoño para no sufrirlos tanto, luego, en el verano.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora.