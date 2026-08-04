La empresa familiar: la raíz con arraigo y apellido

Vivimos una época en la que las grandes corporacionesy marcas mueven sus fichas en el tablero global buscando la eficiencia del coste por hora, el beneficio del trimestre y, por encima de todo, la rentabilidad.

Sin embargo, tan solo con recorrer Extremadura, podemos observar que existe un motor económico que no figura en los principales rankings ni en los índices bursátiles pero que sostiene la vida cotidiana de la región.

Representan más del 90% del tejido empresarial extremeño y generan 8,5 de cada 10 euros del PIB privado. Son las empresas familiares, organizaciones donde el apellido del fundador no es una marca, es un compromiso con la tierra, con su entorno y con la sociedad.

Cuando una gran corporación atraviesa una crisis o detecta una oportunidadmás ventajosa, por muy lejos que se encuentre, la decisión es puramente ejecutiva: reestructuración, traslado o cierre.

Para la empresa familiar extremeña esa opción no existe en su hoja de ruta. La fábrica, el secadero, la central hortofrutícola o el hotel no son solo activos financieros; son el legado de nuestros antepasados y el sustento de muchas familias, cuyos proyectos de vida pasan por la continuidad de la empresa y, por tanto, de su empleo.

Esa característica no es un defecto de gestión, sino su gran virtud social: la empresa familiar no se va de la tierra, porque sus dueños nacieron, crecieron y viven aquí.

Y ese dato no es baladí.En un territorio castigado por el reto demográfico, la empresa familiar está muy pegada al terreno, floreciendo en las Vegas del Guadiana, en la Sierra de Gata, en Tierra de Barros o en el Jerte, entre otras muchas comarcas. Crea empleo de calidad fuera de las grandes ciudades, ofreciendo posibilidades para que el talento joven no tenga que hacer las maletas y buscar mejores horizontes.

No solo exporta productos agroalimentarios, industriales o tecnológicos de primer nivel; exporta la marca Extremadura al mundo sin perder su origen, su historia y su identidad.

Hoy más que nunca debemos reconocer y apostar por esos proyectos empresariales familiares que nacieron con escasez de recursos pero con la enorme ilusión de sus fundadores que creyeron en la tierra y lucharon por su desarrollo y crecimiento, y que hoy, muchos años despues, siguen generando oportunidades, sin perder su arraigo.

Poner en valor la empresa familiar no significa idealizarla. Su supervivencia exige profesionalización, innovación, digitalización y, sobre todo, superar el gran abismo: el relevo generacional.

Sostener un proyecto empresarial a lo largo de distintas generaciones requiere combinar la prudencia del legado recibido con la responsabilidad de afrontar los nuevos desafios del entorno ecómico.

En un mundo global, obsesionado con los datos, el algoritmo y la rentabilidad, la economía de Extremadura demuestra que la verdadera sostenibilidad empresarial pasa por tener raíces profundas. Apostar por la empresa familiar no es defender la tradición por nostalgia: es garantizar un modelo económico con cara y manos, con apellido, y con la ilusión de perpetuarlo en el tiempo, generando riqueza principalmente en aquellos nucleos de población donde no dá para repartir dividendos.Apostar por el compromiso de la empresa familiar es el activo más rentable a largo plazo.

Juan Carmona es Presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.