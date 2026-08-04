Spielberg, ovnis y la verdad oculta

Apenas tenía diez años cuando fui al cine con mi padre a ver Encuentros en la Tercera Fase. La calle Sierpes de Sevilla estaba a rebosar de público poseído de una extraña excitación: lo que se proyectaba en la pantalla era algo disruptivo, casi catártico. Los que salían de la sesión anterior avisaban a los que entrábamos que lo que íbamos a ver era mucho más que «una película de marcianos». Recuerdo el cartelón gigante a la entrada, que ocupaba toda la fachada. Después, lo que sucedió fue historia del séptimo arte y también de la mía personal.

Steven Spielberg está considerado uno de los realizadores más influyentes de la industria, con 150 premios y tres Oscar como director. Ahora, su película número 36 vuelve a ser un aldabonazo en la conciencia de los ciudadanos del mundo. ‘El día de la revelación’ habla de la desclasificación de los informes sobre fenómenos aéreos no identificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero es mucho más que eso.

El director acaba de cumplir 80 años y aunque evidentemente el peso de los años se nota en la cinta, es indudable que atrapa desde el primer momento y aborda uno de los temas más espinosos: el contacto extraterrestre. Muchos son los que consideran que éste ya se ha producido y que los poderes en la sombra lo ocultan porque encierra una «horrible verdad». Unos hablan de terribles programas de hibridación, otros de intercambio de tecnología por vidas humanas… Lo cierto es que ‘El día de la revelación’ aborda sin ambages una posibilidad: que nos hayan ocultado la existencia de vida en otros planetas y de civilizaciones más avanzadas tecnológica y espiritualmente.

La madrugada del 31 de julio al 1 de agosto el programa radiofónico El último peldaño que dirige Joaquín Abenza en Onda Regional de Murcia vuelve a invitar a mirar a los cielos de España y del mundo en busca de evidencias. Heredera de las míticas Alertas Ovni de Antonio José Alés en la SER, nos recuerda cada verano que la respuesta está siempre mirando al cielo.