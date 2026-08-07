El señor de las gárgaras

Había reservado el alojamiento por la piscina, en un intento de desconexión rutinaria, de alejar la impotencia y la desazón por la avalancha humana en Ceuta. El plan era sencillo: ceñirme solo a escuchar las Cartagrafías de Laura Piñero y cerrar los ojos tras las gafas de sol, en posición horizontal. Luego flotar sobre la superficie, estrellar la vista contra un cielo despoblado y respirar el aire que sopla entre unas montañas todavía verdes.

El recinto del jardín garantizaba calma. Así fue las primeras jornadas, hasta que llegó él: un ruido asqueroso que traspasó el hermetismo que los auriculares nos ofrecen frente al mundo. Subí el respaldo de la hamaca buscando al causante de aquella impertinencia tan fuera de lugar. Allí estaba el dueño de lo grotesco: un señor contaminando las aguas e interrumpiendo el sonido manso de los chorritos. No chapoteaba con los pies, tampoco braceaba. Él, simplemente, había confundido la piscina con el lavabo de su casa.

Cual hipopótamo, se llenaba la boca de buches de agua que vertía de nuevo en el tanque, pecho abajo. Escupía con una impulsividad de la que solo son capaces los pachorrientos y los desaseados. Pronto dejé de ver una boca para advertir unas fauces. Empachado de sí mismo, voceaba a sus familiares cada quince minutos para saber cuánto tiempo llevaba a remojo.

Existen demasiadas cosas que una da por supuestas en una especie que ha llegado a la luna, que ha frenado las muertes en pandemia con una vacuna o que se comunica con la inteligencia artificial. Lo fascinante es que aún queden seres que se pasean por nuestras vidas inmunes a la vergüenza. Personas a las que hay que recordarles que no es seguro correr al borde de la piscina, que no es necesario empujar a otros y, ahora también, que no se puede convertir el oasis celeste en una sopa para sorber, en un concierto de gárgaras.

Aquella tarde la ducha se me antojó más imperiosa que nunca. No para eliminar el cloro inexistente de la piel, sino para que la repulsión no se me pegara a la memoria.