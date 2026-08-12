Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Opinión | Textamentos

Francisco Rodríguez Criado

Francisco Rodríguez Criado

Añádenos en Google

La prensa en papel sobrevive a los tambores

La prensa en papel, a pesar de las dificultades y la competencia audiovisual, se mantiene firme ante el lector que busca información veraz

Ejemplares de El Periódico Extremadura.

Ejemplares de El Periódico Extremadura. / El Periódico

La vida transcurre mansa en el pueblo de la costa gallega en el que estoy de vacaciones, apenas armonizada por el graznido de una gaviota o las risas de unos niños de regreso de la playa. Pero esa mansedumbre se ha tomado un descanso por segundo día consecutivo: estamos en fiesta y se han echado todos al monte, literalmente. Ayer hubo un desfile, con cientos de personas vestidas con sus trajes tradicionales recorriendo la calle principal en dirección al puerto. Un evento familiar que hoy ha dejado paso a la subida al monte, más libertina y desinhibida, muy del agrado de los más jóvenes, que, divididos en bandas reconocibles por sus colores, avanzan alegres tocando tambores, bombos y panderetas.

En este clima de asueto, me he acostumbrado a comprar el periódico a diario en una diminuta librería del centro. Hoy se me ha echado el tiempo encima. Corro apresurado hacia la librería por las calles solitarias —están todos en el monte o comiendo en sus casas— con la certeza de que estará cerrada. Para mi sorpresa, no es así. Le pido a mi querida librera el periódico y, amablemente, saca de la trastienda un hatillo con todos los ejemplares que debe devolver. “Demasiados”, pienso.

Mientras la observo deshacer el obstinado nudo, una metáfora se construye en mi mente: la de la prensa amordazada, previa devolución, mientras afuera el impetuoso ruido de los tambores, ajeno a la letra impresa, se adueña de la tarde.

No son buenos tiempos para la lírica y, por ende, tampoco para la prensa en papel. Pero ahí sigue: maniatada, olvidadiza y ninguneada, y aun así solícita para dar satisfacción a ese lector de última hora que busca estar informado. Ahí sigue cuando nieva, llueve y hace calor. Ahí sigue, en la llanura, veinte años después de que yo comenzara a colaborar en este periódico, tocada pero no hundida, digna ante la embestida de los medios audiovisuales, los bailes en TikTok y el insidioso ruido de los tambores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres
  2. Nos han podido matar y nadie paró': el relato de Sandra, Cristian y la perrita Nala, la familia de Cáceres que acabó contra el quitamiedos en la A-66
  3. La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos
  4. Un buscador de oro sorprende con las pepitas que encuentra en un río de Extremadura
  5. Plasencia redobla la lucha contra los incendios mientras aumentan las críticas por el último fuego
  6. Estos son los 17 municipios de Extremadura que están hoy en riesgo extremo de incendios
  7. Susto en el centro de Cáceres por un presunto robo en una vivienda de Rodríguez Moñino
  8. King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

La Bonoloto deja este martes dos premios de más de 81.000 euros

La Bonoloto deja este martes dos premios de más de 81.000 euros

Un contenedor arde de madrugada en plena avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres

Un contenedor arde de madrugada en plena avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres

Plasencia inicia un plan de asfaltado de 750.000 euros para renovar una veintena de calles y avenidas

Plasencia inicia un plan de asfaltado de 750.000 euros para renovar una veintena de calles y avenidas

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil
Tracking Pixel Contents