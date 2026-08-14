El show de las rutas escolares

Hace unos días, la gestión deficiente del gobierno de Extremadura en materia de educación volvió a dar que hablar. Y no es para menos: han incurrido en un error a la hora de licitar las rutas escolares otro año consecutivo. En esta ocasión, el fallo está en la redacción de un anexo, dicen.

El Partido Popular que lidera Guardiola en la región despliega sus habilidades de representación e imagen a la mínima que se le presenta la ocasión en cualquier centro escolar. Domina el discurso propagandístico corto que triunfa en redes sociales, pero a la hora de formalizar las medidas que ellos mismos toman, se quedan a medio gas.

Presumían de haber concedido una mayor partida presupuestaria para transporte escolar. Paquetes de rutas, kilometraje ajustado, negociaciones. A la hora de la verdad, un error de redacción, según comentan, alarga el plazo de concurso de las empresas hasta el 9 de septiembre, apenas un día antes del comienzo del curso. Originariamente, el 9 de agosto rezaba como fecha final para conocer a los postulantes.

Una no puede evitar la sensación de que la educación pública va colocada última en la agenda de prioridades de Guardiola. Ya en el curso pasado gran parte del alumnado no pudo asistir al inicio de las clases por falta de autobuses. Dependientes de la disponibilidad laboral de sus padres, algunos incluso se presentaban en la sala de profesores para rogarnos viajar en nuestros coches. Una estampa difícil de olvidar y más reveladora de lo que se intuye a simple vista.

Tampoco ofrecen una solución al calor en las aulas. Acortan la jornada del alumnado. Entorpecen la conciliación familiar y supeditan el calendario docente a la meteorología. El profesorado sigue esperando remedios para las altas temperaturas y para el bochorno de figurar como los peor remunerados de España por el mismo trabajo que el resto del colectivo enseñante. Promesas de negociación, subidas insuficientes para callarnos, malestares que se le acumulan a un PP -ahora de la mano de VOX- que no hace una a derechas por la mejora de la educación extremeña.

Sepan familias y alumnado que ahora mismo vamos montados en el coche de la pequeña Miss Sunshine hacia septiembre. El motor anda gripado y ella en malas compañías, pero lo dará todo por la foto final. Esperemos no tener que volver a salvarles el espectáculo.