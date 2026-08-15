La crisis ítalo-española

En los pasados días vivimos una pequeña crisis entre Italia y España, con la suspensión del espacio Schengen decidido por el gobierno de Meloni, y la respuesta, tres días después, con la misma medida por el gobierno español. Entre los transalpinos, Tajani y otros ministros más moderados habían querido evitar el enfrentamiento, pero se impuso la línea dura de Salvini y compañía.

En realidad, tampoco es para tanto que te pidan el DNI al bajar del avión, cuando de todos modos te lo piden al subir, aparte de otros controles más engorrosos. Paradojas de la globalización: es más difícil salir de tu país que entrar en otro.

Sobre todo, se trataba de marcar perfil por parte de la coalición derechista italiana y no de lo que se hace, sino de lo que parece. Cualquiera que se haya informado, sabe que a Italia llegan más inmigrantes que a España. Es más: se ha armado tanto escándalo por la regularización de los inmigrantes en nuestro país, cuando en Italia, un número similar obtuvo hace poco permiso de trabajo, por mera necesidad de mano de obra, en un país cada vez más envejecido.

En cualquier caso, a mí me apenan estas disputas: ningún país se parece tanto a España como Italia, en forma de vida y carácter de sus gentes, vitalistas y callejeras (Portugal, más cercano geográficamente, es de gentes melancólicas y hogareñas). Cualquier disputa política va en contra del interés mutuo. El otro día se hablaba de cómo esa crisis podía perjudicar al turismo. El año pasado, 5,7 millones de italianos visitaron España; casi el mismo número de españoles visitaron Italia.

Hubo un tiempo en que desde España mirábamos a Italia con cierto complejo de inferioridad, también por motivos futbolísticos. Nos marcó, a los que lo vimos, aquel 2-1 de Italia a España en el anterior Mundial de EEUU, en 1994, con el codazo de Tassotti en las narices de Luis Enrique y la ocasión clarísima de Salinas. En 2008, con las dos paradas de Iker Casillas en la tanda de penaltis contra Italia, se allanó el camino para la Eurocopa y en 2012 los goleamos 4-0 en la final de la siguiente Eurocopa.

Ahora son más bien los italianos los que miran con envidia a España y a mí, en cambio, me despiertan cada vez más simpatía, pese a su gobierno. Los jóvenes de Italia (menores de 35) son muy mayoritariamente de izquierdas, ya nos gustaría poder decir lo mismo de los de aquí.