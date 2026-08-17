De la «kitchen» y «chikens»

Eran dos palabras que aprendíamos cuando comenzábamos a estudiar inglés y, a veces, las mezclábamos y confundíamos al querer pronunciarlas correctamente, pero casi siempre iban juntas y muy cercanas en aquellas listas largas de vocabulario que teníamos que memorizar para luego cantarlas en clase. Al final aprendíamos, con seguridad, que «kitchen» significaba «cocina» y «chicken» significaba «pollo».

Ahora, la actualidad política nos vuelve a acercar estas dos palabras. «Kitchen» por el asunto del Partido Popular, que lleva a declarar en los juzgados a altos dirigentes del PP, y «chickens» por algunos «pollos» del PSOE, que ahora se encuentran en prisión y que se presentaron, hace unos años, como los salvadores de la patria, para liberarla de la corrupción en la que ya habían caído ellos.

En un local donde voy a desayunar cada mañana, desoyendo y desobedeciendo a mi endocrina, un par de churros con un café manchado, tienen dos aparatos de televisión, estratégicamente colocados para así agradar mejor a sus clientes. Enseguida me percaté de que compartían una mesa dos caballeros, entrados ya en la edad de los setenta, que se miraban frente a frente y, a medida que avanzaban en el desayuno, sus caras mostraban sendas expresiones de pocos amigos.

Al principio creí que discutían entre ellos, pero enseguida supe que ellos ni siquiera se conocían, conque el motivo de sus enfados y su palabrería en tono alto y malsonante, se debía a que uno de ellos miraba hacia el televisor que tenía enfrente, y que emitía el canal de la primera, que hablaba de la Kitchen, una trama de espionaje que, presuntamente, se preparó por el Ministerio del Interior del PP entre los años 2013 y 2015.

Al mismo tiempo, el otro miraba hacia el televisor que tenía enfrente y en el que emitía Antena 3, donde hablaban de la condena que les había caído a Ábalos y a Koldo por sus presuntas fechorías, además de también del presunto espionaje de la también presunta fontanera del partido del Gobierno. «Sinvergüenzas», «ladrones» y «trileros» eran las palabras que soltaban casi al mismo tiempo, los dos caballeros, mientras acababan con los churros empapados en café, y se cabreaban a la carta, dependiendo de la tele que veían. Uno dirigía sus insultos a los que aparecían en la pantalla de la cadena estatal y el otro a los que aparecían en la pantalla de la cadena privada.

A cada uno, por su posición en la mesa, le había tocado el canal que daba la noticia de los políticos que no eran de su cuerda. Conque en la misma mesa sentados, ambos estaban rabiosos y se mostraban agresivos con las imágenes que los televisores mostraban a cada uno. Cualquier imagen que aparecía sobre la «kitchen» molestaba a uno y cualquier imagen de los «chickens» envenenaba al otro. Hubiera bastado, para poner paz en este rincón de la churrería, haber dado la vuelta a la mesa y así cambiar el canal que cada uno miraba.

Un día le pregunté a un periodista que qué canal de radio o tv era el mejor en el que confiar para ver y escuchar la verdad de la noticia, y muy inteligentemente me dijo que cada uno escucha, oye y ve el canal que quiere escuchar, oír y ver y que le hace sentirse bien. Por eso es importante que haya de todo donde poder elegir libremente, incluso en el momento de paladear un riquísimo y delicioso, aunque prohibido, café con churros.