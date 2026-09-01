'Farmeando aura’ yo también

La generación actual (he perdido la cuenta de si es la Z o la X) ha logrado lo imposible: confeccionar un léxico ‘hipereficiente’ para definir interacciones sociales a la vez que pulveriza la mitad del diccionario. Sí, ese libro que en las redacciones de los periódicos se llamaba el ‘tumbaburros’. En su universo juvenil, el objetivo supremo ahora es ‘farmear aura’: acumular puntos invisibles de estatus, elegancia y ‘presencia’ mediante actos conscientes. En mis tiempos -ya soy ‘viejuno’- las palabras que molaban eran: ‘dabuten’, ‘demasié’, ‘molar mazo’ o ‘cantidubi’, y ‘flipar’ (a veces en colores). Nada que ver con este despropósito.

El problema de este idioma abracadabrante no es su existencia, sino su ausencia de matices. Su pobreza infinita. La neolengua juvenil funciona como un embudo semántico que tritura la riqueza del español para esculpir vocablos solo comprensibles para tiktokeros o youtubers. Así, donde antes existían la gallardía, el porte, el magnetismo, la compostura o la distinción, hoy solo hay aura. Si alguien despliega elocuencia, encanto, coquetería o zalamería solo se dice que «tiene rizz». La vergüenza ajena, el bochorno y el ridículo son reducidos a ‘cringe’. Y cualquiera que destaque por su apatía, conformismo o mediocridad deja de ser un individuo para convertirse en un NPC (personaje no jugable). Sí, la vida vale lo que una partida de consola.

Llevado al límite, el análisis de la literatura clásica bajo este prisma revela el desastre. ‘Otelo’ no es ya una tragedia sobre los celos y la manipulación; es simplemente un tipo con “brote delulu perdiendo aura”. ‘El Gran Gatsby’ no retrata el hueco sueño americano, sino a un hombre “intentando tener rizz con Main Character Energy”.

No se trata de alinearse con la RAE. El idioma siempre ha sido algo en evolución. Sin embargo, resulta irónico que la generación con más acceso a la información de la historia haya decidido comunicarse con la variedad léxica de una almeja. Han cambiado la precisión por la prisa, empaquetando el pensamiento en formato comprimido. El verdadero riesgo es que, al intentar descomprimir sus emociones dentro de diez años, descubran que ya no les quedan palabras para explicarlas. Entonces llegará el llanto y el crujir de dientes. Será un drama absoluto, broder.