Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

El fútbol como acelerante de muchos de los debates que atañen específicamente a las mujeres y sus necesidades, curioso. El beso indeseado del funesto Luis Rubiales a la campeona del mundo Jenni Hermoso se saldó con una condena de miseria, pero tuvo el efecto de situar el consentimiento sexual en el lugar clave que le corresponde. Estos días se ha sabido que la Federación Española ultima un acuerdo con una clínica de reproducción asistida para facilitar que las jugadoras de la Selección puedan congelar sus óvulos si así lo desean. Dado que las deportistas de élite disfrutan de su nivel óptimo de rendimiento en los años más fértiles, hasta los 35, la preservación de los gametos incrementa sus opciones de ser madres cuando su carrera decline. Prestar atención a los imperativos específicos de las mujeres en materia de salud reproductiva, poniendo opciones a su alcance para que tengan más libertad de decidir, supone un salto de gigante. Con todas las precauciones, pues el hecho de congelar los ovocitos no asegura un embarazo exitoso, y se desconocen todos los efectos de los fármacos que se emplean, las futbolistas estarán mejor pertrechadas para jugar si quieren la prórroga de la maternidad. Que es una condición transida de renuncias y sacrificios de los que nadie se hace cargo.Hay clubes de fútbol y de otros deportes que ya financian los tratamientos de conservación de óvulos a las jugadoras como parte de sus retribuciones. También empresas que ofrecen esta posibilidad a sus empleadas de cierto nivel para que no interrumpan carreras en ascenso. Estas políticas han recibido algún reproche por cuanto incitan a las mujeres a postergar sus deseos de tener hijos a cambio de resistir en el escalafón y no atacan los necesarios cambios sociales para lograr que ser madre no suponga un lastre vital y laboral. Estos días, la congresista demócrata norteamericana Alexandra Ocasio-Cortez se encuentra en pleno proceso de congelar sus ovocitos. A través de vídeos en las redes sociales está mostrando a sus millones de seguidores cada paso del tratamiento, cada inyección, sensación y cada prueba. Aprovecha la oportunidad para destacar lo caro que resulta el proceso (en España unos 5.000 euros más el coste de mantenimiento anual del material extraído), que no cubren muchos seguros ni la sanidad pública laminada por Donald Trump, y anima a las mujeres a valorar las opciones a su alcance antes de que sea tarde. A sus 36 años, con unas elecciones en el horizonte y el sueño de optar a las presidenciales, Ocasio acaba de romper con su prometido, con lo que posponer su deseo de engendrar garantizando en lo posible su fertilidad parece una idea sensata.Pero qué ocurre con la inmensa mayoría de la población femenina española en edad reproductiva. En su caso, son las condiciones laborales precarias y las dificultades de acceder a una vivienda las causas principales que les llevan a postergar la maternidad. Para cuando logran la estabilidad económica, su fertilidad ya está comprometida. Sería una propuesta inabarcable facilitar a todas y cada una de las jóvenes españolas la congelación de sus óvulos. Un Gobierno atascado en multitud de crisis, para el que ni la tasa de natalidad bajo mínimos ni algún avance en conciliación real representan una prioridad, dudo que se haga cargo. Ese balón está en otro tejado, para suerte de las futbolistas.

Fuente: Diario de Mallorca