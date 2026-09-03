Una Diada que sale de Madrid

Cataluña también se celebra en Extremadura. El presidente Salvador Illa anunció el domingo en una entrevista con El Periódico que el Govern trasladará allí los actos de la Diada que tradicionalmente organizaba en Madrid. La intención es repetir la experiencia cada año en una comunidad distinta. La iniciativa es una buena noticia, sobre todo cuando algunos vuelven a convertir el anticatalanismo en un argumento político rentable.

La elección responde a una realidad histórica. Miles de extremeños llegaron a Cataluña durante la segunda mitad del siglo pasado en busca de las oportunidades que no encontraban en su tierra. Se instalaron sobre todo en Barcelona y en ciudades metropolitanas como Hospitalet o Santa Coloma. Levantaron barrios, trabajaron en fábricas y contribuyeron a construir la Cataluña próspera y diversa. El vínculo sigue vivo. Más de 100.000 personas nacidas en Extremadura residen hoy en Cataluña, el segundo destino de la emigración extremeña dentro de España por detrás de Madrid. Ellos y sus descendientes forman parte esencial de la identidad catalana.

La celebración tendrá así dos destinatarios. Se dirigirá, en primer lugar, a la sociedad extremeña, con la que Cataluña debe hablar de lo que es, de lo que reclama y de lo que aporta al conjunto de España. También reconocerá a los extremeños que viven aquí, cuya aportación ha estado algo ausente del relato sobre la construcción de la Cataluña actual.

La decisión posee además un significado político más amplio. España es mucho más que Madrid y Cataluña necesita una relación directa con sus distintos territorios. Llevar la Diada a Extremadura descentraliza la conversación y permite hablar de tú a tú con otra España, alejada de la confrontación política permanente. Si la iniciativa se extiende a otras comunidades, podrá abrir una nueva forma de relacionarse. Los afectos entre territorios también se construyen estando presentes.

Gemma Martínez es directora de El Periódico de Cataluña.