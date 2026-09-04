Un presidente de verdad

Hoy necesito comenzar este artículo dando las gracias a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Gracias Juan Jesús. Gracias porque a tus 73 años, llevas 25 años como presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y del PP de Ceuta, y estás demostrando lo que es el verdadero servicio a los ciudadanos cuando te eligen, legítimamente, para gobernarles. Y por eso, elección tras elección, los ceutíes te siguen votando.

En los últimos casi 40 días has llorado, has sufrido, has rezado mucho y has dormido poco y, por supuesto, no te has ido de vacaciones. Has estado, y estás, como siempre, al pie del cañón demostrado que la empatía, el servicio a los ciudadanos y la experiencia vital y política, son la mejor arma para mantener la calma, la dignidad, el honor y la vergüenza ante la deleznable actuación de un Gobierno que os ha dejado solos ante la enésima invasión que sufrís desde Marruecos.

Tú, ya sabes lo que es lidiar con esto. Sois los ceutíes los que soportáis en primera persona las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes, que ha provocado que 80.000 españoles ceutíes lleven encerrados un mes, con la integridad territorial amenazada y con la ruina económica para la ciudad.

Porque Ceuta no sufre una crisis migratoria, Ceuta ha sufrido una invasión. Una invasión que continúa. Esta es una “crisis de estado” de libro y el Gobierno de España no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que se encuentra bajo el chantaje de Marruecos.

Qué conversaciones, qué documentos o qué indicios habrá en el teléfono de Pedro Sánchez, clonado por el gobierno de Marruecos, para que el presidente de España niegue, pese a los informes que vamos conociendo cada día, que esta invasión es una cosa de las mafias ni de Rusia ni de Meloni, sino que es «una intrusión dirigida por una macro organización perfectamente jerarquizada y capacitada para llevar a cabo tal operación y cuyos indicadores serían perfectamente compatibles con una estructura estable y permanente», como reza el informe de la Policía Nacional. Blanco y en botella. El que quiera entender, que entienda.

¿Por qué Pedro Sánchez tiene tanto miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de él para que siga negando la mayor incluso en el Congreso de los Diputados? Ante un posible acto de guerra híbrida, un presidente libre tiene que dar explicaciones y, sobre todo, tiene que tomar decisiones, pero Sánchez no ha hecho ninguna de las dos cosas.

El Estado es lo que prevalece cuando los gobiernos cambian, pero Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario, ha querido cambiar y utilizar el Estado para permanecer él.

Comparar a Pedro Sánchez con Juan Jesús Vivas es como comparar un huevo con una castaña o peor aún, es como comparar a Darth Vader con el Jedi. El lado oscuro de la Fuerza nunca se detiene, pero la Luz siempre termina venciendo. No digo más.

José Ángel Sánchez Juliá es diputado del PP en Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Business Intelligence.