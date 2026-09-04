El espíritu Trumpista lo ha intoxicado todo. Trump, ese apellido que suena a choque, a golpetazo adrede, a estrellarse contra lo que sea y reventarlo. Pronúncielo en voz alta y ya me contarán. Trump: abrirse paso a las embestidas y no pararse ni a mirar los añicos que deja a su espalda. El descalabro que no se suaviza ni llamándose como un pato animado.

Abascal suena a borrasca, a fenómeno meteorológico adverso, a ráfagas repentinas de las que arrancan árboles, tumban paredes -como Trump- y al barrizal sucio de lodo que arrastra la materia inerte después. Y, luego, alguien tendrá que limpiar los desperfectos, como escribía WislawaSzymborska en Después de cada guerra, uno de sus poemas más alabados. Ese alguien no será él ni los de su calaña, nunca lo son. Les ahorro la parte de Puttin.

Pero, efectivamente, cuando se vierte carroña sobre otros seres humanos porque han nacido al otro lado del hachazo que hemos convenido en llamar frontera, la historia nos demuestra que no tardarán en aparecer carros llenos de cadáveres. Quien dice carros, dice cayucos. Algunos se afanan en apuntalar vigas para levantar muros que parapeten esa porción de tierra donde tuvieron el azar de nacer, mientras madres extranjeras enjugan sus lágrimas con trapos ajados esperando un nombre desde la otra orilla.

Si hemos quedado para esto tras veintiún siglos de historia, es hora de revisarse, de rehumanizarlo todo o, como decía Mafalda, de bajarnos de un mundo al que le hacemos peor que mejor. Guerras, atropellos a los derechos humanos, gobiernos en manos de personas egoístas e irrespetuosas que han interiorizado un supremacismo fundamentado en la crueldad. Mafias que juegan con el hambre y las promesas para empujar vidas ajenas corriente dentro hacia costas inestables. Muchas nunca llegan, perecen ahogadas en el mar. Así comienza la deshumanización, con discursos como los de los señores de apellidos catastróficos.

En pocas décadas, terminan exterminando pueblos enteros, como hemos visto tras sus visitas a Ceuta en representación del machote ibérico, pero a lo pijo y con piel poco curtida. Muy creíbles no resultan. Menos mal. Muerto número uno, veinte muertos ya, ciento cuarenta muertos en la orilla. Anestesia emocional. Paisanos que queman las telas que cubrían a personas en la playa. Paralización de la ayuda humanitaria y desesperación en aumento, presos de una creciente sensación de invasión. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno?

Sheila Albalate es docente de Idiomas y técnica de Igualdad.