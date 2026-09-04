Lo que sucede en Extremadura

En febrero se cumplieron treinta años de la publicación de Agila, el disco que cambió para siempre la trayectoria de Extremoduro. Hasta entonces, la banda de Robe había vivido entre la marginalidad y el caos, las producciones modestas, los conciertos imprevisibles y hasta los números rojos. Con Agila llegó el éxito masivo, pero sin perder aquello que la hacía reconocible. La poesía, la rabia, el exceso y esa manera de decir las cosas sin pedir permiso, calaron en canciones como So payaso, Buscando una luna oSucede.

Este año se cumple también el primer aniversario de la muerte de Robe, el músico de Plasencia que hizo de Extremadura parte de su paisaje y de su paisanaje. Y sucede que la Junta ha elegido Sucede como lema del Día de Extremadura.

He leído que Robe se inspiró en un verso de Neruda para arrancar la canción que acabó siendo un himno rebelde, visceral y profundamente transgresor. “Sucede que me canso de ser hombre”. Un verso sobre el cansancio, el hastío, la rutina. Sobre esa vida moderna que a veces acaba convertida en una sucesión de días, trámites y obligaciones hasta que una se cansa, sencillamente, de todo. Y sucede que, desde que gobierna Guardiola, en Extremadura ese cansancio empieza a parecerse demasiado a la forma de hacer política.

Sucede que el deterioro de las infraestructuras sanitarias obliga a suspender intervenciones quirúrgicas programadas, que las carencias del sistema se acumulan, que los quirófanos se inundan y que se caen los techos de los hospitales…, mientras que conseguir una cita con el médico de cabecera puede llevar más de dos semanas.

Sucede que más de 7.000 familias llegan al comienzo del curso sin saber si sus hijos tendrán transporte escolar. Sucede que 805 mayores murieron durante el primer semestre del año mientras esperaban ser valorados para acceder a servicios de dependencia. Sucede que nuestros maestros y nuestros médicos están entre los peor pagados de España. Que mientras Extremadura arde, la Junta ejecuta solo una parte de lo presupuestado para prevención.

Sucede que la vivienda sube aquí más que en ninguna otra comunidad. Que no se construye un solo kilómetro de carretera. Que el abandono escolar sube cinco puntos. Que los jóvenes siguen marchándose porque demasiadas veces resulta más fácil irse que quedarse en Extremadura. Y sucede, también, que para gestionar todo esto, por parte de Guardiola no parece haber más que un anuncio. Una campaña. Una foto. Un lema. Una sonrisa.

Quizá ahí esté la mayor ironía de haber elegido esta canción, que mientras la realidad acumula grietas y parches improvisados, la política se reduce a una cuestión de imagen. Una manera amable de adornar las cosas mientras las cosas, sencillamente, suceden.

Treinta años después, Agila sigue sonando. Extremoduro pasó de los márgenes al éxito sin dejar de ser incómodo, sin limar las aristas que lo hacían auténtico.

Extremadura, con Guardiola, parece haber emprendido el camino inverso, una política más pendiente de cómo se cuentan las cosas que de gestionar las cosas que están sucediendo.

Y sucede que, al final, no hay lema que pueda taparlo.