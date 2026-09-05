Gracias al escritor suizo Jean-Louis Kuffer (uno de esos amigos que es, además, mejor consejero de lecturas que cualquier suplemento cultural), supe de la novela La caza del ciervo, de Romain Debluë, escritor también suizo, nacido en 1992 y de origen marroquí, pero adoptado ya de niño por un matrimonio de Montreux.

Debluë, que es doctor en Filosofía, aparte de otra novela, un ensayo sobre Hegel, y su tesis doctoral (sobre santo Tomás de Aquino), tuvo tiempo de escribir, antes de cumplir treinta años, esta novela de más de mil páginas, que pese a su calidad deslumbrante fue rechazada por las principales editoriales parisinas por su exceso de ambición, pues en esta época eso resulta ser un defecto.

Esta novela de aprendizaje, ciertamente, es una rara avis y, a quien piense que, después de un Proust, no se podía aportar nada nuevo en la descripción de los sentimientos, le aconsejo que lea los pasajes en los que se narra el proceso de enamoramiento del protagonista, Paul Savioz, estudiante suizo que llega a París, de Françoise, bella rubia parisina que es una católica convencida, y que, junto a su amigo Guillaume, le hará ver el catolicismo no como la religión opresiva que le habían hecho ver en su país protestante, sino como una manera de vivir en plenitud.

Alternando con los debates que, en sus paseos junto al Sena, tienen estos amigos que disfrutan de la vida estudiantil en la ciudad más literaria del mundo, asistimos a la tragedia de Christophe, el sensible niño al que Paul da clases de violín, enfermo de leucemia, y a quien no le sirve de nada que su padre sea millonario.

El título de la novela hay que ponerlo en relación con la visión mística que expresaba, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando hablaba de “dar a la caza alcance”, y con la imagen del ciervo como símbolo de Cristo, originada en los primeros tiempos del cristianismo.

El libro ha sido celebrado como “la resurrección de la novela católica”, y es que en Francia hay toda una tradición de escritores creyentes con los que enlaza deliberadamente la novela, desde Claudel a Bernanos, pasando por Bloy o Mauriac, amén de toda la filosofía escolástica. Precisamente, el hecho de que ser católico en Francia no fuera una imposición como en España, ha hecho que, quienes lo son, lo sean muchas veces de un modo más reflexivo y profundo, por tener que ir contracorriente.