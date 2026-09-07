Guadalupe sigue aún fuera de la jurisdicción eclesiástica regional

El territorio extremeño, con unidad judicial por la Real Audiencia de Extremadura en Cáceres (1791), fue dividido en las extensas provincias de Badajoz y Cáceres (1833) sin unidad militar, religiosa y educativa, estando aún en la penumbra la jurisdicción eclesiástica de su Patrona, asunto identitario no menor.

Fue un hito religioso y social la declaración de la Virgen Santa María de Guadalupe como Patrona principal de toda la región de Extremadura por rescripto del papa Pío X de 20 de marzo de 1907. En Guadalupe, revista quincenal, religiosa y social , y en la Revista de Extremadura, editadas en Cáceres, se publicó inmediatamente el documento pontificio que recibió el cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás, arzobispo de la archidiócesis de Toledo, jurisdicción del celebérrimo Real Monasterio de Guadalupe. Ambas informaron que los prelados con jurisdicción en Extremadura lo publicarían el 28 de abril en las catedrales de Coria, Badajoz y Plasencia y en las demás iglesias de la región. En Guadalupe repicaron las campanas y se cantó una salve; hubo fiestas solemnísimas en Guadalupe y en la Capilla del Vaquero de Cáceres el 7 de septiembre de 1907.

Estando ya el Real Monasterio de Guadalupe a cargo de la comunidad franciscana, fue coronada la Patrona de Extremadura como Reina de la Hispanidad en la extremeña y universal Puebla y Villa de Guadalupe el 12 de octubre de 1928. Era papa Pío XI y Alfonso XIII reinaba en la Dictadura del general Primo de Rivera.

En ambos hitos, las diócesis de Coria y Plasencia eran sufragáneas de la archidiócesis de Toledo, y la de Badajoz de la archidiócesis de Sevilla; las tres eran extrañas y desvinculadas entre sí. A la de Toledo siguen perteneciendo 31 parroquias de la llamada Franja Extremeña: 11 del arciprestazgo de Guadalupe y 20 de los arciprestazgos de Puebla de Alcocer y Herrera del Duque.

Hombres y mujeres, clérigos y seglares, constituyeron en el Real Monasterio de Guadalupe el 1 de mayo de 1978 una digna comisión promotora de una Provincia Eclesiástica de Extremadura para integrar en ella la Franja Extremeña; promovió también celebrar un Día de Extremadura el 8 de septiembre sin connotaciones puramente religiosas. De tal comisión fue presidente Leocadio Curiel Peña y secretario Gregorio Carrasco Montero, ejemplares sacerdotes ya fallecidos; el primero por accidente de tráfico en 1984 conexo con la actividad reivindicativa.

La Santa Sede hizo saber que examinaría los límites diocesanos «cuando esté ultimado el proceso autonómico en curso» (Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres, diciembre 1981). A l papa Juan Pablo II, hoy santo, le extrañó la situación eclesiástica cuando visitó Guadalupe el 4 de noviembre de 1982, y se arrepintió de haber visitado el santuario homónimo mexicano antes que el extremeño, santuarios hermanados desde 2023. Por bula de este papa se estableció en 1994 la actual Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, conformada por la nueva diócesis Mérida-Badajoz y las de Coria-Cáceres y Plasencia, sin tocar la Franja Extremeña ni el Real Monasterio de Guadalupe.

Antonio Montero Moreno, primer arzobispo de Mérida-Badajoz, con quien me entrevisté, desveló (ABC, en su edición del 9 de septiembre de 2001) la petición a la Santa Sede de que Guadalupe formase parte de la diócesis de Plasencia. Otro hecho fue que la Asamblea de Extremadura aprobó el 18 de febrero de 2010, por unanimidad, una declaración institucional a favor de la jurisdicción eclesiástica de Extremadura.

Los deberes eclesiásticos parecen hechos. Desde 2023, el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro Chaves, y los obispos con jurisdicción en Extremadura rotan en la presidencia ceremonial del 8 de septiembre, hecho generoso y fraternal en el Real Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad desde 1993. El obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns Tena, presidirá en 2026.

La imagen de la Virgen de Guadalupe figura en el Escudo de la Universidad de Extremadura, lograda en 1973, hecho diluyente del provincianismo extremeño que he recordado en su cincuentenario. En mi opinión, siendo papa León XIV, ya toca que la jurisdicción eclesiástica de la Patrona de Extremadura pase a la región; es justo y necesario que sea antes de 2028, centenario de la Coronación como reina de la Hispanidad.

*José Pastor Villegas es catedrático jubilado, e investigador en Historia de la Ciencia y la Tecnología.