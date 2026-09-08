Ceuta, resumiendo

Lo primero, un calificativo –que lo mismo califican que descalifican– para la comparecencia del presidente del Gobierno el jueves ante el Congreso. Demasiada suficiencia, al no admitir error alguno en el asalto a Ceuta, ni preventivo ni de reacción, cuando hay evidencias de lo contrario: es imposible que 100 mil personas se movieran hacia Ceuta sin que las autoridades no lo supieran. Asimismo, demasiado ajena a la realidad, como probaría la opinión de la mayoría del Parlamento respecto a que Marruecos estaba detrás, o delante, más bien: «Por acción o por omisión», según la muletilla de los ministros de Sumar, tan asépticos. Y demasiado tarde, porque la responsabilidad no se transfiere ni se traspasa, no descansa, no tiene vacaciones.

Lo segundo es que la «violación de la integridad territorial» –un calentón perfectamente comprensible, dadas las circunstancias y la obligada circunspección– ha derivado en «crisis migratoria». Y, más de lo mismo, que «Israel, Rusia y la internacional ultraderechista» –una explicación dura a la razón, al entendimiento, incluso al juicio más prejuiciado– han sustituido a «las mafias a través de las redes sociales». Pero es sabido que si se cambian las palabras, se cambia el pensamiento: «Si se llama a la basura “residuos sólidos”, huele mejor», escribió Haro-Tecglen. Ninguna novedad, por tanto. De hecho, el presidente Sánchez llama a Ceuta «ciudad autónoma», es decir, ciudad de un Estado desconocido. O de ningún Estado.

Y, por último, el sonrojo de que el ministro del Interior, siendo juez, recrimine a la juez María Tardón por no compartir con el Gobierno el informe que encargó a la Policía Judicial sobre el asalto a la frontera, cuando la Policía Judicial depende de los jueces y se le puede prohibir que informe a sus superiores políticos. Pero lo grave, y el motivo para su dimisión o su cese, es que la ministra de Defensa no aplaudiera durante la comparecencia del presidente, como si el aplauso formara parte de la disciplina de partido. Solo que su dimisión o su cese, cualquiera, sería devastador para Sánchez. La dimisión reconocería que se ha mentido acerca de la colaboración de Marruecos. Y el cese, que es verdad que se recibieron informes por parte del CNI.