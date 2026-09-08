Raphael, el amante perfecto

Raphael es uno de esos amantes que aparece sorpresivamente a lo largo de nuestra vida para envolvernos en su abrigo de bienestar y placer erótico. Sin preguntas ni justificaciones. Y como los viejos seductores, a pesar de haber perdido cualidades líricas, sus abrazos y besos hacen sentirnos como la primera vez que nos amó. Poco importa que la garganta no llegue donde antes, o que los pulmones sean ya una vieja tubería: él sabe cómo hacer el amor a su público, ávido de revivir ese encuentro primigenio, porque lo de Raphael no es un concierto, es una cópula completa, a cielo abierto, con sus preliminares y su efusión final.

Álvaro Quintanilla

Como los amantes educados a la antigua, Raphael entrega sus flores en forma de canciones para conquistar. Cuando el pasado viernes salió al escenario del coso taurino cacereño sus ojos estaban llenos de dudas. Había inseguridad, temor a no ser aquel. Pero, a pesar de sus lógicas limitaciones, cada aplauso lo reconforta. Y su rostro se transforma, se transfigura. Diría que experimenta un orgasmo en cada interpretación y que va sintiéndose cada vez más cómodo a lo largo de las 27 canciones con que nos obsequió. Tiene 83 años y, aunque la vehemencia de antaño se va diluyendo, conoce –como los amantes avezados- dónde tiene que besar, cómo tocar el corazón de sus espectadores para llevarlos al clímax deseado. La silla que aparece en el escenario no es atrezo. Necesita sentarse en ella a lo largo de 2 horas de prolongado show amatorio. Desde ella se mete en la piel de los protagonistas de sus canciones. Cuando dice que su corazón está “en carne viva” realmente lo está sintiendo así. Es un inconmensurable actor, como los viejos amantes. No da las buenas noches al público. No alaba la ciudad donde está. Ni presenta a su espectacular banda. Él es único protagonista. Aparece puntual y se va sin un bis. Como los realmente grandes. Solo dijo una frase fuera de sus canciones: “¡Cómo os amo!”.

Raphael vive el concierto como una prolongación de su ser. No entiende la vida sin él, llegando al delirio sexual en cada recital a través del aplauso de sus seguidores, de todas las edades y condiciones. Atraviesa el tiempo para tocarnos el corazón y su íntimo deseo es acabar sus días con una gran ovación en pleno escenario, colofón a una vida plena sobre las tablas. ¿Cuándo llegará ese momento? ¡Qué sabe nadie!