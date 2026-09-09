Opinión | Textamentos
Led Zeppelin contado a medias
Si ves a los músicos tranquilamente sentados ante la cámara, no esperes escuchar la verdad. O al menos, no toda la verdad
Después de varios intentos he llegado a la conclusión de que los documentales autorizados sobre estrellas del rock rara vez dan la talla. El truco es infalible: si ves a los músicos tranquilamente sentados ante la cámara, no esperes escuchar la verdad. O al menos no toda la verdad.
‘Becoming Led Zeppelin’, dirigido por Bernard MacMahon en 2021 y disponible en Netflix desde junio de 2025, es el último ejemplo.
La película recorre el ascenso fulgurante del grupo echando mano de archivos personales que hasta ahora no habían visto la luz. Tiene su interés, sobre todo porque muestra los primeros años de la banda, cuando aún no eran un fenómeno mundial.
La he visto con gusto: Led Zeppelin fue uno de los grupos de mi juventud y Stairway to Heaven fue, es y será siempre mi canción preferida.
El problema es que MacMahon no se atreve a entrar en la cara B del grupo. Sus miembros aparecen como músicos extraordinarios, compañeros modélicos y padres de familia entregados. Todo eso es cierto a grandes rasgos, pero el documental se queda únicamente en el principio y evita cuidadosamente las zonas oscuras: la adicción de Jimmy Page a la heroína, el alcoholismo de John Bonham —que terminó con su vida a los 32 años, tras asfixiarse con su propio vómito mientras dormía después de un día completo bebiendo vodka—, los excesos sexuales con chicas, las habitaciones de hotel destrozadas, los televisores volando por las ventanas...
Hacer un documental sobre una banda de rock de los años setenta del pasado siglo ocultando los excesos habituales de la época es desvirtuar su historia. No se trata de recrearse en la sordidez, ni de jalearla, sino simplemente de contarla tal como fue.
Los amantes de Led Zeppelin no queremos un retrato edulcorado: podemos admirar su música sin absolver sus excesos. Al fin y al cabo, contar solo la cara A de Led Zeppelin es contar únicamente media historia. n
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