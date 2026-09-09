El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial designado al frente del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, tras el último pleno del Congreso. / José Luis Roca / EPC

Al titular esta tribuna de opinión como ¡¡Pedro, vete ya!! no cabe duda que es fácil deducir que me estoy refiriendo al actual presidente del Gobierno. Un servidor no va a analizar si su gobierno lo ha hecho bien, regular o mal. Si su familia es culpable o inocente de lo que se les acusa. Tampoco me referiré si era consciente o no de las andanzas de sus ministros y de su gente más cercana.

No sé si la economía de este país va bien o mal; si es o no la nación que más crece en Europa. No sé con exactitud si las pensiones y salarios han aumentado en los últimos años y si el número de becas para los estudiantes ha crecido. Tal vez la deuda pública, según algunos expertos, esté por las nubes o para otros, equilibrada. Los análisis serán favorables o desfavorables según provengan de afines a Sánchez o de sus opositores. Todo ello sin haber aprobado en los últimos años los presupuestos generales del Estado, herramienta fundamental de cualquier gobierno.

Lo que me interesa es hacer hincapié en los acontecimientos que han sacudido este país en los años del gobierno de Pedro Sánchez: COVID-19. La manifestación del 8 de marzo nunca debió celebrarse; la DANA en la Comunidad Valenciana; la borrasca Filomena; la erupción del volcán de La Palma; los incendios forestales; las inundaciones en Grazalema; los terremotos en Granada y lo último, la invasión de emigrantes en Ceuta.

Son muchos los sucesos sufridos por los españoles en estos últimos años. No digo que la culpa de todo ello sea del señor Sánchez, pero sí ha ocurrido bajo su mandato. A lo mejor si este señor se va pueda que sean menos los desastres que puedan sobrevenir. Por eso la expresión ¡Pedro, vete ya!

Hemos hecho referencia a la entrada masiva de emigrantes. Entiendo que la actuación del Gobierno ha sido tarde, mal y a destiempo. Y lo que no tiene ni pies ni cabeza es que se haya producido unas manifestaciones masivas en todo el territorio español y el partido socialista haya prohibido a sus militantes acudir a estos actos. ¡Qué tremendo error!

Estos acontecimientos deben servir para dar un toque de atención a Europa y se tome en serio la tragedia que supone la emigración. El sentido común nos dice que Marruecos, impulsó o al menos consintió la entrada masiva de emigrantes. La firmeza de las manifestaciones tienen que valer para advertir y demostrar a Marruecos que este no es el camino a seguir.

La emigración en España tiene que tratarse como un problema de Estado. Gobierno y oposición estar unidos, sin intentar sacar rédito político de este drama para acometer y tratar de resolver un problema que cada vez es más acuciante.