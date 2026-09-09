Opinión | Cartas al director
Francisco Javier Sáenz Martínez
Sajonia-Anhalt
Un fantasma recorre Europa con paso firme y pausado; aviso a navegantes y barbas en remojo
Este pequeño lander acapara gran parte de las noticias. Los sajones-anhaltinos acaban de votar de forma abrumadora al partido que creen que les solucionará o aliviará, tras la demoledora victoria, en sus cuitas cotidianas; las mismas que las nuestras: economía, sanidad, seguridad, educación, etc., ¿Por qué han tomado esa libre decisión?.
Es una perogrullada decir que los partidos tradicionales, el establisment, han fracasado estrepitosamente; se han apoltronado en el poder haciendo caso omiso a las reivindicaciones del pueblo.
Estas elecciones han demostrado que los cordones sanitarios y cortafuegos, han logrado un efecto bumerán; los gerifaltes y capitostes de los partidos derrotados de forma humillante han recibido un baño de fría realidad: No se debe tomar por lelos a los votantes.
El debate confrontando los programas y no las invectivas excluyentes, el respeto y no la estigmatización, la humildad y no la soberbia, deben primar en la clase política.
Un fantasma recorre Europa con paso firme y pausado; aviso a navegantes y barbas en remojo.
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