Berlín (Alemania), 07/09/2026.- El candidato principal de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund (i), y los copresidentes del partido y del grupo parlamentario, Tino Chrupalla y Alice Weidel, durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 7 de septiembre de 2026, un día después de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt / CLEMENS BILAN / EFE

Este pequeño lander acapara gran parte de las noticias. Los sajones-anhaltinos acaban de votar de forma abrumadora al partido que creen que les solucionará o aliviará, tras la demoledora victoria, en sus cuitas cotidianas; las mismas que las nuestras: economía, sanidad, seguridad, educación, etc., ¿Por qué han tomado esa libre decisión?.

Es una perogrullada decir que los partidos tradicionales, el establisment, han fracasado estrepitosamente; se han apoltronado en el poder haciendo caso omiso a las reivindicaciones del pueblo.

Estas elecciones han demostrado que los cordones sanitarios y cortafuegos, han logrado un efecto bumerán; los gerifaltes y capitostes de los partidos derrotados de forma humillante han recibido un baño de fría realidad: No se debe tomar por lelos a los votantes.

El debate confrontando los programas y no las invectivas excluyentes, el respeto y no la estigmatización, la humildad y no la soberbia, deben primar en la clase política.

Un fantasma recorre Europa con paso firme y pausado; aviso a navegantes y barbas en remojo.