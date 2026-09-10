Crónica de un PISA anunciado

No es una sorpresa. Puede serlo el resultado concreto, pero no la tendencia. PISA 2025 vuelve a colocar a Extremadura ante una realidad que no podemos ignorar: 454 puntos en Matemáticas, 451 en Lectura y 473 en Ciencias. Por debajo de la media española, aunque el descenso ha sido proporcionalmente menor que el nacional. Pero quizá sea más preocupante mirar atrás. En 2015 Extremadura obtuvo 473 puntos en Matemáticas, 475 en Lectura y 474 en Ciencias. Diez años después hemos perdido 19 puntos en Matemáticas y 24 en Lectura. Ciencias, afortunadamente, resiste. No estamos, por tanto, ante un simple tropiezo coyuntural. Hay una tendencia que merece una reflexión profunda. Entre medias hemos tenido reformas educativas, cambios curriculares, planes, proyectos... Y, sin embargo, PISA nos dice que nuestros alumnos leen peor y resuelven peor los problemas matemáticos. Quizá el problema sea que hemos conseguido una educación extraordinariamente competente para hacer papeles sobre competencias. Que nadie piense que el docente no trabaja. Precisamente ese es el problema, trabaja muchísimo, de más. La pregunta es qué más, aparte de enseñar, se le obliga a hacer. Atender a la diversidad, detectar problemas, coordinar proyectos, gestionar la convivencia, acompañar emocionalmente, digitalizar el aula, evaluar por competencias y, además, enseñar. Y cuando aparecen malos resultados, nos inventamos otro programa, anunciado a bombo y platillo, a veces con más intención de lavado de cara político que de cuerpo entero. Y si siguen cayendo los resultados, siempre queda la solución de crear un nuevo programa para evaluar los anteriores. No cuestiono la inversión en educación. Cuestiono que los programas de refuerzo terminen sustituyendo recursos estructurales cuando el problema es estructural. Porque presupuestar no es mejorar y hacer más cosas no significa hacerlas mejor. La solución, menos improvisación y más evaluación, menos burocracia y más tiempo para enseñar, menos programas temporales y más recursos estructurales, menos atribuciones añadidas al docente y más profesionales especializados,. Porque quizá el verdadero fracaso no sea obtener 454 puntos en Matemáticas. El verdadero fracaso sería conocer los datos, discutirlos unos días y continuar haciendo exactamente lo mismo. Es decir la crónica de un PISA anunciado.

Saturnino Acosta es vicepresidente de ANPE Extremadura.