Lo simplista, un peligro en la era digital

Llevamos años enfrascados en la bondad o no de las pantallas, el debate ha ido en aumento con las redes sociales. Hace los mismos años que nos sorprendemos cuando vemos que dos jóvenes pasan las mismas cuatro horas al día pegados al móvil. Uno está un poco más apagado, más irritable, con peor cara. El otro está igual que siempre, a veces incluso mejor. Los padres del primero han probado a limitarle el tiempo de pantalla, a instalarle controles, a discutir por ello cada noche. Y sin embargo el problema sigue ahí. Pero ¿Y si no nos estamos haciendo la pregunta adecuada?

Recientemente una plataforma como es Meta, propietaria de las redes sociales más comunes, ha asumido su culpa por diseñar algoritmos que ‘enganchan’ y eso puede explicar otro factor importante, qué se hace en las pantallas. Pero hay algo más, como en toda comunicación, importa el receptor. Quién es la persona que usa la pantalla, su propia susceptibilidad, la fase desarrollo en la que se encuentre y la fase de desarrollo de la familia en la que viva.

Por tanto, no es solamente cuánto tiempo pasa delante de la pantalla. Es qué hace con ese tiempo, y quién es la persona que lo hace.

Desde la consulta de atención primaria, esta distinción utiliza la misma lógica que aplicamos ante casi cualquier otra conducta adictiva. Con las pantallas hemos tardado en aplicar el mismo sentido común, atrapados en un debate binario -¿son buenas o son malas?- que, como cualquier médico sabe, rara vez tiene una respuesta útil para una conducta humana. Y también lo hemos asumido en el ámbito educativo o social.

Una revisión científica reciente que lleva el sugerente título ‘No todos los clics son iguales’ utiliza una metáfora que a los médicos nos resulta familiar: el efecto de las pantallas se parece al de un medicamento. No depende solo de la dosis, sino también del principio y de la biología de a quién se le administra. Diez minutos comparando tu cuerpo o tu vida con la de otros en una aplicación pueden hacer más daño que dos horas de videollamada riéndote con tu mejor amigo. La misma pantalla, el mismo número de minutos, dos efectos completamente distintos.

Esta visión es más incómoda para el debate público, sin embargo, explica el motivo que hace que las herramientas ‘estrellas’ de control, como son: los temporizadores, los avisos de «llevas tres horas conectado» y los límites de aplicación tienen, según la evidencia disponible, un efecto real bastante modesto y poco duradero sobre el bienestar. Y a su vez introduce dos peligros, el primero que los algoritmos se diseñen para buscar la adicción de otra forma, la segunda que funcionen como un freno que a veces solo genera culpa en la persona que sufre la adicción, sin cambiar el motivo por el que esa persona vuelve una y otra vez a la pantalla. Esto es como un coche sobre una placa de hielo, frenar no basta si no sabemos hacia dónde queremos dirigir el volante.

Por tanto, además del tiempo, debemos hacer tres preguntas: ¿lo usa para conectar de verdad con otras personas, o para desplazarse sin fin por contenido que solo alimenta la comparación y la envidia? ¿Hace algo constructivo -aprende, crea, conversa- o simplemente consume de forma compulsiva para no perderse nada? ¿Quién la está usando, qué otras vulnerabilidades arrastra, por qué momento vital está pasando?

Esta última pregunta es, con diferencia, la más importante, y la que menos espacio ocupa en el debate público. Las mismas horas de redes sociales que a una persona con buena autoestima y una vida social sólida le resultan indiferentes, a alguien que ya arrastra ansiedad, baja autoestima o soledad puede hundirle más cada día.

No es la pantalla la que enferma; es la pantalla la que, en algunas personas y con cierto tipo de contenido, agrava algo que ya estaba ahí. Y eso cambia completamente cómo deberíamos abordarlo, tanto en casa como en la consulta: no basta con contar horas, hay que mirar a la persona.

La medicina en general y la atención primaria de salud en particular no son ciencias exactas, el manejo de la incertidumbre es elevado, por tanto Conviene decirlo con la misma honestidad con la que se lo diríamos a un paciente: la ciencia en este terreno todavía va por detrás de la velocidad a la que cambian las plataformas, y no existe todavía un test validado que nos permita medir con precisión estos tres factores en la sociedad, ni en la consulta.

Lo que sí tenemos es suficiente evidencia para abandonar el pánico moral simplista -»las pantallas son el enemigo»- sin caer tampoco en la permisividad ingenua de que el tiempo de uso no importa en absoluto. Como con tantas otras cosas en las ciencias sociales y de la salud, la respuesta rara vez está en los extremos.

Por tanto, no es solamente cuánto tiempo pasa conectado, sino qué es exactamente lo que hace mientras lo está, y cómo se encuentra últimamente cuando no lo está. Esa conversación, y no un contador de minutos, es la que de verdad puede ayudarnos a entender lo que está pasando.

José María Vergeles es exconsejero de Sanidad y Servicios Sociales. Médico de familia.