La trampa del aprobado

Llevo unos días leyendo reacciones al informe PISA y todas coinciden: cada cual apunta a otro lado. El Ministerio asegura que la ley no tiene nada que ver. Las comunidades responden que la culpa es del Ministerio. Y en los claustros replican, con razón, que así no se puede trabajar. Todos tienen media razón, que es la forma más cómoda de no tener ninguna. Y luego está el iluminado de turno que señala a los concertados: que son excluyentes, que segregan, que ahí está el meollo. A día de hoy todos sabemos que en los concertados hay todo tipo de alumnos. pero viene bien tener un enemigo a mano cuando no se quieren mirar las propias tripas.

A mí los números me importan menos que lo que hay debajo. España firma su peor resultado desde que existe el informe; lo que me quita el sueño no es la tabla: es que llevamos años sabiéndolo y hemos preferido discutir de quién es la culpa. No son simplemente las pantallas. En Japón y en Estonia los chavales llevan el mismo teléfono en el bolsillo y encabezan la clasificación mundial. Tampoco son las ratios ni la inversión, que crece en muchas comunidades. Es otra cosa, y es más incómoda de decir. Nos hemos acostumbrado a igualar por abajo, a exigir menos y llamarlo equidad. A que un alumno pase de curso, y hasta titule, con asignaturas suspensas, porque la norma dejó esa decisión en manos del equipo docente sin fijar un tope. Lo llamamos flexibilidad.

Es hacernos trampas al solitario: el chaval que promociona sin saber dividir no se ha librado de nada; arrastra el agujero un año, y otro, hasta que la cuenta le llega con quince años y en forma de informe internacional. Porque titular es una cosa, y estar formado es otra. Nosotros leíamos las obras enteras.. Y las capitales del mundo se estudiaban de memoria. Nos parecía un castigo. Hoy sé que aquello no iba de capitales: iba de aprender que hay cosas que cuestan y que se aprenden aguantando. Y no pretendo volver a la tiza y al profesor pontificando, pero hay un término medio. Hemos puesto muchísimo interés en la empatía y en la sensibilidad emocional -que hacen falta- y muy poco en los contenidos, que son la condición de todo lo demás. Nadie deduce sin saber. Nadie interpreta sin recordar. Eso de trabajar por proyectos presupone justamente lo que tendría que enseñar: comprensión lectora, memoria, capacidad de encadenar un razonamiento. Sin esa baza, el proyecto es una manualidad con bibliografía. Y detrás de todo, ocho leyes orgánicas de educación desde 1980, ninguna pensada para durar más que el gobierno que la firmó.

La OCDE advierte de que nuestros alumnos ya se atascan con textos de más de cuatrocientas palabras. Esta columna pasa de quinientas. Ahí está el problema y ahí está la única receta que conozco: leer largo, memorizar, deducir, equivocarse y volver a empezar. No es moderno, pero funciona.

Mercedes Barona es periodista.