... como decíamos ayer

El alumnado no vuelve hoy a clase. Lo hizo el 1 de septiembre, cuando, quienes vamos engrasando la maquinaria, elegimos ser sus tutores. Desde entonces, recabamos información. Nunca a modo perro policía, sino como el hada madrina cuya única misión es cerciorarse de que la experiencia por vivir cubrirá sus necesidades y expectativas.

Tal que hoy, aparecerán en el aula asignada y elegirán su lugar. Entonces, pondremos cara a las historias que hemos ido tejiendo a ciegas; de la que ya sabemos bastantes detalles. Pero también volverán los rostros conocidos. Como si nuestros cuerpos hubieran permanecido allí, guardando el nido, acudirán como pajaritos deseosos de explayarse en la narración oral.

Ahora les espero con sus horarios preparados y los pupitres dispuestos. Muestro una sonrisa y aplomo porque yo también regreso. Vuelvo a un centro en el que fui muy feliz. Agarro sus manos otra vez este curso, después de haberla soltado hace cuatro años. Mientras miro pasar los minutos para bajar a buscarlos, comprendo que un instituto es uno de los lugares más parecidos a un hogar. No por sus estructuras y rutinas, sino por la ternura de la que son capaces quienes lo habitan. Hay equipos que, sin saberlo, confirman que tomamos la decisión correcta al creer en nuestra vocación; pero se les suele apreciar con justicia solo después de experiencias amargas.

Si hay que humanizarlo todo, que el primer escalón sea la educación. Que las aulas se conviertan en un espacio seguro y protegido tanto para el alumnado como para el profesorado. Que entrar en el aula no se parezca a caer en una pesadilla, que ejercer la docencia y recibirla no nos robe el sueño. Que la buena convivencia sea el pegamento definitivo y no deje espacio para triangulaciones y abusos de poder. Que esa utopía nos sirva para caminar, un año más, en el intento no solamente de formar un alumnado mejor, sino de merecerlo.

Sheila Albalate es docente de Idiomas y técnica de Igualdad.